دەرگای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان چەند مانگە داخراوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوای ململانێ و ئاڵۆزییەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان زیاتر لە سێ مانگ و نیوە هیچ کۆبوونەوەیەکی ئەنجام نەداوە.
بەپێی پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی وەزیران، حکوومەت ناچارە لانی کەم هەفتەی جارێک و مانگانە چوار کۆبوونەوە بۆ ڕاپەڕاندنی کاروباری هاووڵاتیان و تاوتوێکردنی دۆخی هەرێم ڕێکبخات؛ بەڵام لە دوای کۆبوونەوەی ١١ی شوباتی ٢٠٢٦وە تا ئێستا، دەرگای هۆڵی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران بە داخراوی ماوەتەوە و هیچ دانیشتنێک نەکراوە.
لەمبارەوە ماڵپەڕی "بوار میدیا" بڵاوی کردووەتەوە: ململانێ و کێشمەکێشە توندەکانی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، هۆکاری سەرەکین بۆ ئەنجام نەدانی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران.
پەککەوتنی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران بۆ زیاتر لە ١٠٠ ڕۆژ، وەک نیشانەیەکی "مەترسیداری پاشەکشەی پرۆسەی بڕیاردان" لە هەرێمی کوردستاندا ئەژمار دەکرێت و دەکرێت کاریگەریی "نەرێنی لەسەر کوالێتی و شێوازی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان" دروست بکات.
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