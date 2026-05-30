جێگری پارێزگاری کرماشان لەگەڵ کۆمەڵێک لە ڕۆژنامەنووسانی سلێمانی و هەڵەبجە کۆبووەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بەهرام سولەیمانی، لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ کۆمەڵێک لە ڕۆژنامەنووسان و سەرنووسەرانی میدیا سەربەخۆ و حزبییەکانی پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە، لە سەرەتای قسەکانیدا سوپاسی هەوڵەکانی میدیاکارانی کرد لە بەهێزکردنی پەیوەندییە مرۆیی، کولتووری و پیشەیییەکانی نێوان هەرێم و ئێران، بەتایبەت پارێزگاری کرماشان، و وەک هاوپیشەیەکی ڕۆژنامەنووس بەخێرهاتنی لێکردن.

سولەیمانی ئاماژەی بە ڕۆڵی گرنگی ڕاگەیاندنەکان کرد و وتی: "لەمڕۆدا میدیاکان تەنیا گواستنەوەی دەنگوباس ناکەن، بەڵکوو بەشێکی کاریگەرن لە دروستکردنی ڕای گشتی، پەرەپێدانی هاوکارییەکان و بەهێزکردنی سەقامگیریی ناوچەکە".

ناوبراو جەختی کردەوە کە پەیوەندیی نێوان ئەوان و هەرێمی کوردستان تەنیا هاوسێیەتییەکی جوگرافی نییە، بەڵکوو گرێدراوی بەستەرە مێژوویی، کولتووری، کۆمەڵایەتی و ئابوورییە قووڵەکانە و لە ڕۆژانی سەختیشدا هەمیشە لە پاڵ یەکدا بوون.

جێگری پارێزگار ئاماژەی بە گۆڕانکارییە خێراکان، شەڕ و تەنگژە ئەمنییەکانی ناوچەکە کرد و وتی نابێت ئەمانە ببنە هۆی پشتگوێخستنی پەیوەندییە مێژووییەکان. هەروەها وتیشی کە پێشهاتەکان دەریانخستووە ئامادەبوونی هێزە بیانییەکان لە ناوچەکەدا، تەنیا نائارامیی لێکەوتووەتەوە.

سولەیمانی ئاماژەی بە خۆڕاگریی خەڵک، دەوڵەت و هێزە چەکدارەکانی ئێران کرد لە بەرامبەر هێرشەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا و ئیسرائیل و وتی کە هێزە چەکدارەکان گورزی قورسیان لە بەرەی دوژمن داوە. ئاماژەی بەوەش کرد کە خەڵکی کرماشان بۆ ماوەی نزیکەی ۹۰ شەو لە شەقامەکاندا یەکڕیزیی خۆیان پیشان داوە و ئەمەش پەیامێکە بۆ نەیارانی سەقامگیریی ناوچەکە.

جێگری پارێزگاری کرماشان ڕایگەیاند کە کۆماری ئیسلامیی ئێران هەمیشە پاڵپشتی لە ئارامی و پێشکەوتنی عێراق و هەرێمی کوردستان دەکات. وتیشی کە پارێزگای کرماشان بەهۆی پێگەی ئابووری و ژێرخانی گونجاوی سنوورییەوە، ئامادەیە بۆ گەشەپێدانی زیاتری پێوەندییە بازرگانییەکان، و داوای لە بازرگانانی هەرێم و عێراق کرد کە سوود لەم دەرفەتانە و سنوورە فەرمییەکانی کرماشان وەربگرن.

لە کۆتاییدا، سولەیمانی بە بیرهێنانەوەی مەینەتییە هاوبەشەکانی هەردوولا لە سەردەمی ڕژێمی بەعسدا، وتی کە لەو ڕۆژە سەختانەدا وەک خوشک و برا لە پاڵ یەکدا بوون و پێویستە میدیاکارانی هەرێم و کرماشان بە بەهێزکردنی پەیوەندییەکانیان، ڕێگە نەدەن هیچ لایەنێکی دەرەکی درز بخاتە نێوان ئەم دۆستایەتییە مێژووییەوە. جارێکی تریش یادی مام جەلالی بەرز نرخاندەوە وەک سیمبولی پێوەندیی قووڵی نێوان ئێران و کوردستان.