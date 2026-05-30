ڕاپۆرتی پشکنەری گشتیی ئەمریکا لەبارەی لاوازیی بەرگری و قەرزی ۳۳ میلیاریی هەرێمی کوردستان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاپۆرتەکەی پشکێنەری گشتیی وەزارەتی بەرگریی ئەمریکادا هاتووە: "پێشمەرگە سیستمی بەرگریی ئاسمانیی پێویستی نییە بۆ پاراستنی تەواوی هەرێمی کوردستان، ئەمەش وایکردووە هێزەکانی پێشمەرگە و ژێرخانی وزە لەبەردەم هێرشەکاندا زۆر لاواز بن".

وەک لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە، یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و وەزارەتی پێشمەرگە لە ئەیلوولی ۲۰۲۶ کۆتایی دێت، ئەمەش داهاتووی مەشق و راهێنان و هاوکارییە سەربازییەکان دەخاتە ژێر پرسیارەوە.

لە ڕووی ئابوورییەوە، راپۆرتەکە دەڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان هێشتا ناتوانێت بێ هاوکاریی ئەمریکا خەرجییەکانی وەزارەتی پێشمەرگە، بەتایبەت مووچە و ئامادەیی سەربازی دابین بکات؛ ئاماژە بەوەش کراوە کە هەرێمی کوردستان ۳۳ ملیار دۆلار قەرزی لەسەرە و بە چڕی پشتی بەو بوودجەیە بەستووە کە لە بەغداوە بۆی دێت.

ڕاپۆرتەکە باس لەوەش دەکات، هەرچەندە ئەمریکا بە تەواوی لە سووریا کشاوەتەوە و ژمارەی ئەندامانی هێزەکانیشی لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی حکوومەتی فیدراڵیی عێراقیش کەمکردوونەتەوە، بەڵام بەشێکی بەرچاوی سەربازانی لە هەرێمی کوردستان ماونەتەوە، ئەگەرچی لەوێش ژمارەیان کەمکراوەتەوە.