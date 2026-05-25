سیستەمی فیدراڵی لە عێراقدا پەکخراوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە هەڤپەیڤینێکدا لەگەڵ میدیای (ئامارگی) هۆشداری دا کە سیستەمی فیدراڵی لە عێراقدا لەکار کەوتووە و بەغدا بەرەو "مەرکەزییەت"ێکی توند هەنگاو دەنێت. بە گوتەی ئەم بەرپرسە باڵایەی کورد، ٥٥ ماددەی دەستووری ساڵی ٢٠٠٥ی عێراق هێشتا بە نەسازاوی و بەبێ جێبەجێکردن ماونەتەوە و تەنیا ڕێگەی ڕزگارکردنی وڵاتیش، گەڕانەوەیە بۆ ڕۆحی دەستوور.

هەورامی بە توندی ڕەخنەی لە دیدگای حکوومەتی ناوەندی گرت و ڕایگەیاند کە ئەو عەقڵییەتەی ئێستا بەسەر بەغدادا زاڵە، بەرەو لاوازکردنی قەوارەی سەربەخۆی هەرێمی کوردستان هەنگاو دەنێت. ناوبراو بۆ سەلماندنی پێکهاتەییبوونی ئەم قەیرانە، ئاماژەی بە ڕێککەوتنی سیاسی لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی (سەرۆک وەزیرانی پێشوو) کرد و گوتی: «لە کۆی ٨٧ بڕگەی ڕێککەوتننامەی سیاسی و کارنامەی حکوومەت، تەنیا ٤ بڕگەیان جێبەجێ کراون؛ ئەمەش نیشانەی بوونی کێشەیەکی سیستماتیکە لە تەواوی عێراقدا.»

پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی، ساڵانێکە لەژێر کاریگەریی ناکۆکییە قووڵەکاندایە لەسەر پرسەکانی وەک: بەڕێوەبردنی مەلەفی نەوت، بودجە، شایستە داراییەکانی فەرمانبەرانی کەرتی گشتی، ناوچە دابڕێندراوەکان (جێناکۆکەکان) و سنووری دەسەڵاتە فیدراڵییەکان.

سەرکردە کوردەکان پێیان وایە بەغدا بڕیارەکانی دادگا، گوشارە داراییەکان و ڕاگرتنی هەناردەی نەوت وەک ئامرازێک بۆ لاوازکردنی پێگەی ئۆتۆنۆمیی هەرێم بەکاردەهێنێت. لە بەرانبەردا، حکوومەتی ناوەندی لە بەغدا، هەولێر تۆمەتبار دەکات بە پابەندنەبوون بە یاساکانی دابەشکردنی داهات و بەڕێوەبردنی یەکگرتووی سەرچاوە نەوتییەکان.

ئەم ئەندامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی سەبارەت بە هەنگاوەکانی حزبەکەی بۆ چارەسەرکردنی ئەم چەقبەستووییە ڕایگەیاند کە شاندێک بە سەرۆکایەتیی نێچیرڤان بارزانی (جێگری سەرۆکی پارتی و سەرۆکی هەرێمی کوردستان) سەردانی بەغدای کردووە و ڕێککەوتنێکی لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگی (لایەنە شیعییەکان) واژۆ کردووە. هەورامی هەرچەندە ئامادە نەبوو وردەکارییەکانی ئەم ڕێککەوتنە ئاشکرا بکات، بەڵام جەختی لەوە کردەوە کە ئامانجی سەرەکیی ئەم بزووتنەوانە، گەڕاندنەوەی سیستەمی حوکمرانییە بۆ سەر ڕۆحی دەستووری ساڵی ٢٠٠٥.