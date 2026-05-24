گۆڕینی پۆستەکانی کەرکووک لە نێوان کورد، عەرەب و تورکماندا دەکرێت بە یاسا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەرشەد ساڵحی، نوێنەری بەرەی تورکمانیی عێراق ڕایگەیاند کە پرۆسەی گۆڕانکاری و دابەشکردنی پۆستە کارگێڕییەکانی کەرکووک لە نێوان کورد، عەرەب و تورکماندا، لە قۆناغی ڕێککەوتنی سیاسی تێپەڕیوە و بڕیارە لە چوارچێوەی یاسادا جێگیر بێت. ناوبراو ئەم هەنگاوەی بە «قۆناغێکی مەترسیدار بۆ کەرکووک» دەزانێت و هۆشداریی لە لێکەوتەکانی دا.

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدا دەخرێنەڕوو کە پێشتر، لە ١٠ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٤دا، پارێزگار و سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەبێ ئامادەبوونی بەشێک لە ئەندامانی عەرەب، کورد و تورکمان لە بەغدا هەڵبژێردرابوون؛ هەنگاوێک کە ناڕەزایەتی لایەنە سیاسییەکانی لێکەوتەوە.

بەپێی ئەم ڕێککەوتنە، دوای کۆتاییهاتنی خولی ڕێبوار تەها (پارێزگاری کورد لە پشکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان)، بۆ یەکەمجار لە مێژووی نوێی عێراقدا کەسایەتییەکی تورکمان پۆستی پارێزگاری کەرکووکی وەرگرت.

پێکهاتەی کورسییەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک:

ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ١٦ کورسی پێکدێت کە بەم شێوەیە دابەش بوون: یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: ٥ کورسی؛ پارتی دیموکراتی کوردستان: ٢ کورسی؛ لایەنە عەرەبییەکان: ٦ کورسی؛ تورکمانەکان: ٢ کورسی؛ مەسیحییەکان: ١ کورسی (کۆتا).