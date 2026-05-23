وەزیری ناوخۆی سووریا لەگەڵ فەرماندە باڵاکانی حەسەکە کۆ بوویەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لەبارەگای وەزارەتی ناوخۆ لەشاری دیمەشق، ئەنەس خەتابی وەزیری ناوخۆی سووریا، لەگەڵ بەرپرسانی ئاسایشی ناوخۆی شاری حەسەکە، عەمید مەڕوان عەلی و عەمید سیامەند عەفرینی و فەرماندەی یەپەژە نەسرین عەبدوڵا و چەند فەرماندەیەکی دیکەی یەپەژە، لەبەشی ئاسایشی پارێزگای حەسەکە کۆ بوویەوە و باس لە چەندین دۆسییەی گرنگی ئەمنی ناوچەکە کرا.

ئەوەشخراوەتەڕوو، هەر لەو کۆبوونەوەیەدا چوار فەرماندەی ژن لە هێزەکانی ئاسایش بەشداربوون، کە ئەمەش نیشانەی پاراستنی پێگەی ژنانە لە ناوەندە بڕیارە ئەمنییەکاندا، تەنانەت لە قۆناغی گۆڕانکارییە نوێیەکانیشدا.

ئەم هەنگاوە دوای زنجیرەیەک گفتوگۆی سیاسی دێت کە ئامانج لێی گەیشتنە بە فۆرمێکی هاوبەش بۆ پاراستنی سەقامگیریی پارێزگای حەسەکە و ناوچەکانی تری کوردستانی سووریا.