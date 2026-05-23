٢٣ ئایار ٢٠٢٦ - ١٤:١٨

بارزانی و عێراقچی هەماهەنگیی نێوان هەردوولایان بۆ پاراستنی ئاسایشی سنوورەکان تاوتوێ کرد

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجامدا و تێیدا چەند پرسێکی گرنگی هاوبەشیان تاوتوێ کرد.

کوردپرێس: بەپێی ڕاگەیەندراوێکی فەرمی لە سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستانەوە، شەوی هەینی، ٢٢ی ئایاری ٢٠٢٦، لەو پەیوەندییەدا پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئێران خرایە بەرباس، بەتایبەتی لە سێکتەرەکانی ئاڵوگۆڕی ئابووری و بازرگانیدا. هاوکاریکردن و بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێوان هەردوولا بۆ پاراستنی ئاسایشی سنوورەکان، تەوەرێکی دیکەی سەرەکیی گفتوگۆکانی نێوانیان بوو.

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، کە سەرۆکی هەرێم و وەزیری دەرەوەی ئێران چاویان بە دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەدا گێڕاوەتەوە و، هاوڕابوون لەسەر گرنگیی هەوڵە بەردەوامەکانی وڵاتانی ناوچەکە لەپێناو چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. لە کۆتاییی پەیوەندییەکەشدا، بیروڕا لەسەر چەند پرسێکی دیکەی جێی بایەخی هاوبەش ئاڵوگۆڕ کرا.

