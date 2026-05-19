سێبەری تۆڵە و توندوتیژیی بەسەر ئۆپەراسیۆنی کانونی دووەمی ۲۰۲۶ی دیمەشق، دژ بە کوردەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕاپۆرتی «ناوەندی زانیاریی ڕۆژاڤا» سەبارەت بە هێرشی کانونی دووەمی ۲۰۲۶ی هێزەکانی سەر بە دەوڵەتی سووریا بۆ سەر باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، وێنەیەکی فراوان لە پێشێلکارییە ئەگەرییەکانی یاسای نێودەوڵەتیی مرۆڤایەتی لە ماوەی ئەم ئۆپەراسیۆنەدا پێشکەش دەکات. ئەم ڕاپۆرتە ئیدیعا دەکات کە زۆربەی ئەم پێشێلکارییانە لەلایەن هێزەکانی سوپای عەرەبیی سووریا (SAA) و گرووپە هاوپەیمانەکانیان دژ بە هاووڵاتیانی مەدەنی، هێزەکانی SDF و دانیشتووانی کوردی ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی خۆبەڕێوەبەریی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ئەنجام دراون.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، ئۆپەراسیۆنی سەربازیی دەوڵەتی کاتیی سووریا لە ۶ی کانونی دووەمی ۲۰۲۶ دەستی پێکردووە؛ هێرشێک کە سەرەتا گەڕەکە کوردنشینەکانی حەڵەبی کردە ئامانج و پاشان بۆ ناوچەکانی ڕەقە، تەبقە، دیرەززۆر، حەسەکە و دەوروبەری کۆبانی بڵاو بوویەوە. ئەم هێرشە دوای مانگانێک لە بن‌بەستی گفتوگۆکانی پەیوەست بە تێکەڵکردنی هێزەکانی «هێزەکانی سووریای دیموکرات» (SDF) لە چوارچێوەی دەوڵەتی کاتیی سووریا ڕوویدا. لە کۆتاییدا، ڕێککەوتنی ئاگربەستی ۳۰ی کانونی دووەمی ۲۰۲۶ بووە هۆی وەستاندنی شەڕەکان، بەڵام هەمان کات چوارچێوەیەکی نوێی بۆ پرۆسەی تێکەڵبوون لەنێوان دەوڵەتی کاتیی سووریا و SDF دیاری کرد.

ناوەندی زانیاریی ڕۆژاڤا ڕایگەیاندووە کە نزیکەی ۱۸۰ فایلێکی ڤیدیۆیی و دەیان چاوپێکەوتنی مەیدانی پشکنین کردووە و ژمارەیەک حاڵەتی پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ و ئەگەری تاوانی جەنگییان بەڵگەدار کردووە. ئەم دامەزراوەیە دەڵێت لە کۆی گشتییدا ۱۸ حاڵەتی هێرشی ئەنقەست دژ بە هاووڵاتیانی مەدەنی و ژێرخانە مەدەنییەکانی پشتڕاست کردووەتەوە کە بوونەتە هۆی کوژرانی لانیکەم ۳۱ هاووڵاتیی مەدەنی و برینداربوونی زیاتر لە ۴۰ کەس. لەنێو قوربانییەکاندا منداڵانیش هەبوون و بەپێی ڕاپۆرتەکە، لانیکەم ۹ منداڵ کوژراون و ۶ منداڵیش بریندار بوون.

لە ئەم ڕاپۆرتەدا هاتووە کە هێزە سەر بە سوپای سووریا ماڵەکانی هاووڵاتیانی مەدەنی، ئۆتۆمبێلەکان، نەخۆشخانەکان، ئەمبولانسەکان و کادری تەندروستیان کردووەتە ئامانج. هەروەها باس لە تۆمارکردنی لانیکەم شەش حاڵەتی دەستبەسەرکردنی ئارەزوومەندانە کراوە کە زیاتر لە ۲۴۴ کەس، لەنێویاندا ژنان، منداڵان، ڕۆژنامەنووسان و کارمەندانی تەندروستی دەگرێتەوە.

بەشێکی دیکەی ڕاپۆرتەکە تایبەت کراوە بە ئیعدامە مەیدانییەکان. ناوەندی زانیاریی ڕۆژاڤا ئیدیعا دەکات کە لانیکەم ۴۷ کەس لە چوارچێوەی ۱۶ حاڵەتی جیاوازدا بە شێوەیەکی نادادپەروەرانە کوژراون؛ کە هاووڵاتیانی مەدەنی، ئەندامانی ئاسایش و هێزەکانی SDFیان تێدایە. لە یەکێک لەو حاڵەتانەدا، هێزێکی SDFیش تاوانبار کراوە کە لە نزیک کۆبانی لەتەنیشت تەرمەی ۲۱ کەس وەستاوە و قسەی لە «تۆڵەسەندنەوە بۆ کۆبانی» کردووە؛ هەنگاوێک کە ڕاپۆرتەکە بە نموونەیەک لە ئیعدامی مەیدانی وەسفی کردووە.

ئەم ڕاپۆرتە هەروەها باس لە تۆمارکردنی ۲۶ حاڵەتی «سووکایەتی بە کرامەتی مرۆڤ» دەکات؛ لەنێویاندا ئەشکەنجەدان، سووکایەتی کردن، شێواندنی لاشەکان و وێرانکردنی گۆڕی هێزەکانی SDF. بەپێی وتەی ئەم دامەزراوەیە، هەندێک لە دەستبەسەرکراوان تووشی ئەشکەنجە، جنێوی نەتەوەیی و ئاینی و هەڵسوکەوتی سووکایەتیکەر بوونەتەوە؛ لەنێویاندا ناچارکردنیان بە دەنگی ئاژەڵان یان دووبارەکردنەوەی شەهادەتین.

لە بەشی تایبەت بە ژناندا، ڕاپۆرتەکە جەخت لەسەر بوونی توندوتیژیی ڕەگەزی دەکاتەوە و بانگەشە دەکات کە هەندێک ژن تووشی هەڕەشەی کۆیلایەتیی سێکسی، سووکایەتیی ڕەگەزی و شێواندنی لاشە بوونەتەوە. لەنێو ئەو حاڵەتانەی ڕەنگدانەوەیەکی فراوانیان هەبووە، بڕینی گژوگیای ژنێکی ئەندامی YPJ و پیشاندانی لەبەردەم کامێرا باس کراوە.

ناوەندی زانیاریی ڕۆژاڤا لە کۆتاییدا جەخت دەکاتەوە کە بەهۆی تێکەڵبوونی فەرمیی زۆربەی ئەم گرووپانە لە چوارچێوەی نوێی سوپای سووریا، بەرپرسیاریەتیی سیاسی و یاساییی کارکردی ئەوان دەکەوێتە ئەستۆی دەوڵەتی کاتیی سووریا و ئەحمەد شەرع. ئەم ڕاپۆرتە هەروەها ڕەخنە لە نەبوونی لێپرسینەوە و دادپەروەری بەرامبەر بەو تۆمەتانە دەگرێت و ئەوە بە بەربەستێکی گەورە لەبەردەم دروستبوونی سووریایەکی «دیموکراتیک و جێگیر» دەزانێت.