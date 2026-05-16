کوردەکانی سووریا ڕۆڵی سەرەکییان هەیە لە پڕۆسەی ڕاگوێزانی سیاسی

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جێگری نێردراوی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری سووریا ئاماژەی بە دۆخی ناوچە کوردییەکان و باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کرد و هۆشداری دا کە بەردەوامیی ناسەقامگیری، قەیرانی ئاوارەیی و کێشەکانی بەڕێوەبردن، هێشتا کێشەی سەرەکین لەم ناوچانەدا. تێکەڵکردنی هێزە سەربازییەکان و گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ عەفرین، لە تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم دۆخەن.

کلۆدیۆ کۆردۆن، جێگری نێردراوی تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشدا سەبارەت بە سووریا ڕایگەیاند کە پرۆسەی گۆڕانی سیاسی لەو وڵاتەدا، بەبێ «بەشداریی ڕاستەقینەی پێکهاتە جیاوازەکان و لە سەرووشیانەوە کورد»، ناتوانێت بگاتە سەقامگیری و شەرعیەتێکی بەردەوام.

هەڵبژاردن لە ناوچە کوردییەکانی سووریادا

کۆردۆن ڕایگەیاند کە لێژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی سووریا لە ٦ی ئایاردا، لێژنە لاوەکییەکانی بۆ سێ ناوچەی پارێزگای حەسەکە و شاری کۆبانێ دیاری کردووە. بە گوتەی ئەو، هەڵبژاردنی ناڕاستەوخۆ بۆ ١١ کورسی لەم ناوچانە هێشتا بەڕێوە نەچووە و کاتی دەنگدانیش ڕانەگەیەندراوە.

بڕیاریشە لە داهاتوودا ٧٠ ئەندامی دەستنیشانکراو لەلایەن سەرۆکایەتی کۆمارەوە بناسێندرێن و دوای ئەوە یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی گەل (پەرلەمان) بەڕێوە بچێت. کۆردۆن جەختی کردەوە کە پرۆسەی گۆڕانکاری پێویستی بە خێرا پێکهێنانی پەرلەمانێکی کارا هەیە و پێویستە ژنان و پێکهاتە جیاوازەکانی وەک کورد بەشدار بن بۆ ئەوەی شەرعیەتی سیاسی بەهێزتر بێت.

پێشکەوتنی گفتوگۆکانی نێوان هەسەدە و دیمەشق

سەبارەت بە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، کۆردۆن ڕایگەیاند کە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ٢٩ی کانوونی دووەمی نێوان دیمەشق و هەسەدە هاتووەتە قۆناغێکی نوێوە و شاندەکانی هەسەدە چەندین جار سەردانی دیمەشقیان کردووە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر تێکەڵبوونی سەربازی و دامەزراوەیی.

گفتوگۆکانی ئێستا لەسەر تێکەڵکردنی چوار تیپی سەربازییە لە چوارچێوەی سوپای سووریادا. هەروەها گفتوگۆ لەسەر یەکەکانی دیکەی هەسەدە (لەوانەش یەکەکانی ژنان - یەپەژە)، بەڕێوەبەرایەتییە مەدەنییەکان و کاروباری خوێندن بەردەوامە. کۆردۆن ئاماژەی بەوەش کرد کە لە پارێزگای حەسەکە لەسەر نەخشەڕێگایەکی جێبەجێکاری گەیشتوونەتە ڕێککەوتنی سەرەتایی و هیوای خواست پرۆسەی ئازادکردنی زیندانییەکانیش خێرا بکرێت.

گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ عەفرین و کێشەکانیان

نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان پێشوازی لە گەڕانەوەی ڕێکخراوی ئاوارەکان بۆ عەفرین کرد و گوتی: «پێشوازی لە گەڕانەوەی نزیکەی ١٢٠٠ ئاوارە لەم مانگەدا لە حەسەکە و قامیشلۆوە بۆ عەفرین دەکەم.» ئەو ئەم هەنگاوەی بە نیشانەیەکی ئەرێنی دانا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی درێژخایەنی ئاوارەکان و پرسی خاوەندارێتی زەوی و خانووبەرە.

بەپێی ئامارەکان، لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢٦ەوە پێنج کاروانی ئاوارەکان گەڕاونەتەوە بۆ عەفرین:

٩ی ئازار: نزیکەی ٤٠٠ خێزان

٤ی نیسان: نزیکەی ٢٠٠ خێزان

١٤ی نیسان: نزیکەی ٨٠٠ خێزان

٩ی ئایار: نزیکەی ١٢٠٠ خێزان

١٠ی ئایار: نزیکەی ١٤٠٠ خێزان

بەڵام لەگەڵ ئەم گەڕانەوەیەشدا، ئاوارەکان هێشتا بەدەست کێشەی قورسی وەک دەستبەسەرداگرتنی خانووبەرە و ناکۆکی لەسەر خاوەندارێتی مڵکەکانیان دەناڵێنن.

ناسەقامگیری و کێشەی بەڕێوەبردن لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا

کۆردۆن هۆشداری دا کە ناوچەکانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا هێشتا بەدەست ناسەقامگیری سیاسی و ئەمنییەوە دەناڵێنن و خۆپێشاندانی هەفتانە بەردەوامە. ئەم خۆپێشاندانانە زیاتر دژ بە دەستبەسەرکردنەکان، شێوازی گەڕانەوەی ئاوارەکان و بەدیهێنانی داواکارییەکانی تایبەت بە بەرزکردنەوەی ئاستی خۆبەڕێوەبردنن.

تا ئێستا نزیکەی ٢٠ هەزار ئاوارە گەڕاونەتەوە سەر ماڵوحاڵی خۆیان، بەڵام زیاتر لە ١٥٠ هەزار کەس هێشتا بە ئاوارەیی ماونەتەوە. هەروەها بەهۆی ناکۆکی نێوان دیمەشق و ئیدارەی خۆجێیی لە کەرتی پەروەردەدا، چارەنووسی خوێندنی نزیکەی ١٣ هەزار قوتابی بە نادیاری ماوەتەوە. کۆردۆن جەختی کردەوە کە پێویستە ئەم کێشانە لە چوارچێوەی پاراستنی یەکپارچەیی خاکی سووریا و لە ڕێگەی گفتوگۆیەکی سیاسی هەمەلایەنەوە چارەسەر بکرێن.