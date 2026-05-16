کوردستانییەکان باش دەزانن چۆن دوژمن بێهیوا بکەن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئیسماعیل بەقایی، لەمیانەی سەردانێكدا بۆ شاری سنە ڕاگەیاند، دانیشتوانی پارێزگای کوردستان بە خۆڕاگری و هۆشیاریی سیاسیی بەرزیانەوە، ڕۆڵێکی زۆر بەنرخیان لە پاراستنی سنورەکانی وڵات و پوچەڵکردنەوەی نەخشەی دوژمنان گێڕاوە.

بەقایی لەبارەی لێدوانە دووبارەکانی بەرپرسانی ئەمریکی سەبارەت بە کوردەکان وتی، ئێمە هیچ کاتێک بایەخمان بە لێدوانی بێگانەکان دەربارەی هاونیشتمانیانی خۆمان نەداوە، ئێمە دەزانین ئێرانییەکان - لەوانە کورد، لوڕ، تورک، بەلوچ و فارس - چۆن عاشقی نیشتمانەکەیانن.

ناوبراو وتیشی، ئەم لێدوانانەی دەیبیستن بەڵگەن بۆ بێدەسەڵاتی و سەرلێشێواوی، و نەناسینی ڕاستی گەلی ئێران، دوژمن پەنا بۆ پیلانی جۆراوجۆر دەبات بۆ گەیشتن بە تەماح و ئامانجە نایاساییەکانی خۆی.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە درێژەدا وتی: لێدوانی بەرپرسانی ئەمریکی وامان لێدەکات زیاتر لە جاران شانازی بە هۆشیاری و تێگەیشتن و بینینی گەلی کوردەوە بکەین، دەبێت ستایشیان بکرێت چونکە ئەمجارەشیان توانییان نەخشەکانی دوژمن و هەوڵەکانی بۆ ئەنجامدانی کارە خراپەکانیان پوچەڵ بکەنەوە.

بەقایی ئاماژەی بەوەشکرد، سەردانەکەم بۆ پارێزگای کوردستان بە مەبەستی سوپاسگوزارییە بۆ خۆڕاگری و هۆشیاریی بەرزی خەڵکی ئەم ناوچەیە لە ماوەی دو یان سێ مانگی ڕابردودا. کوردەکان وێڕای ڕۆڵە مەزنەکەیان لە پاراستنی سنورەکان، هۆشیاری و تێگەیشتنی سیاسی و نێودەوڵەتی بەرزیان نیشانداوە و توانیویانە پیلانەکانی دوژمنان تێکبشکێنن.

لە کۆتاییدا ڕایگەیاند، کوردستان واتە ئێران، ئەم سەردانە هەلێک بو بۆ ئەوەی لە نزیکەوە سوپاس و پێزانینی خۆم ئاراستەی خەڵکی ئەم دیارە بکەم.