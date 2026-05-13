هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا، هەڕەشەیەکی جدییە بۆ سەر ئاسایشی ناوچەکە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی "ئەلجەزیرە ئینگلیزی"، ئاماژەی بەوە کرد کە ئیسرائیل هەمان ئەو سیاسەتە فراوانخوازییەی لە لوبنان و غەززە پەیڕەوی دەکات، ئێستا لە سووریاش دەستی پێکردووە.
ناوبراو داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، وڵاتانی ئیسلامی و ئەورووپا کرد کە بەرەیەکی یەکگرتوو دژی ئەم هەنگاوانە پێکبهێنن. وەزیری دەرەوەی تورکیا جەختی لەوەش کردەوە کە سووریا ئێستا قۆناغی شەڕی ناوخۆی تێپەڕاندووە و بەرەو سەقامگیری دەچێت، بۆیە پێویستە ڕێگری لە هەر هەوڵێک بکرێت کە بیەوێت ئەم وڵاتە بکاتەوە بە مەیدانی جەنگ.
