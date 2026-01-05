سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی عێراق دیاری کرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سیپان شێروانی، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کوردستان تیڤیی ڕایگەیاندووە: شاخەوان عەبدوڵڵا وەک سەرۆکی نوێی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان دیاریکراوە و لە شوێنی فەرهاد ئەترووشی، سەرۆکی پێشووی فراکسیۆنەکە، دەستبەکار دەبێت.

ئەم بڕیارە لە چوارچێوەی گۆڕانکارییە ناوخۆییەکانی پارتی و ڕێکخستنەوەی کارەکانی فراکسیۆنەکە لە بەغدا دێت.

شاخەوان عەبدوڵڵا سەرۆکی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە پارێزگای کەرکووک بوو و لە خولی پێنجەمی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش جێگری دووەمی سەرۆکی ئەو ئەنجومەنە بووە.