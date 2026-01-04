مەزڵووم عەبدی بەیاوەریی شاندێکی باڵا گەیشتە دیمەشق

کوردپرێس: به‌گوێره‌ی زانیاریه‌کان، به‌ مه‌به‌ستی جێبه‌جێکردنی ڕێککه‌وتنی ۱۰ی (ئازار/۳)ی ۲۰۲۵ شاندێکی باڵای هه‌سه‌ده‌ گه‌یشته‌ دیمه‌شق، بۆ کۆبوونه‌وه‌ له‌گه‌ڵ حکوومه‌تی کاتیی سووریا.

به‌پێی زانیارییه‌کان شانده‌که‌ پێکهاتووه‌ له‌ مه‌زڵووم عه‌بدی فه‌رمانده‌ی گشتیی هه‌سه‌ده‌ و سیپان حه‌مۆ و سۆزدار دێرک له‌ فه‌رمانده‌کانی هه‌سه‌ده‌، له‌ ئێستاشدا شانده‌که‌ له‌گه‌ڵ به‌رپرسانی حکومه‌تی کاتی له‌ کۆبوونه‌وه‌دان.

له‌ چه‌ند ڕۆژی ڕابردوودا، مه‌زڵووم عه‌بدی فه‌رمانده‌ی گشتیی SDF سه‌باره‌ت به‌ دیداره‌کانی نێوان ئیداره‌ی خۆبه‌ڕێوه‌به‌ریی و حکوومه‌تی کاتیی سووریا ڕایگه‌یاندبوو: "هه‌ردوولا ده‌رباره‌ی پرسی ئینتیگراسیۆن و تێکه‌ڵبوونی سه‌ربازیی گه‌یشتوینه‌ته‌ ڕوانگه‌یه‌کی هاوبه‌ش" ساڵی ۲۰۲۶ به‌ ساڵی سه‌رکه‌وتن ناوبرد.