ئەمریكا ئامادەیە سەرپەرشتی جێبەجێكردنی رێككەوتنی ۱۰ی ئازار بكات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وتەبێژی شاندی دانوستانکاری ئیدارەی خۆسەر لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تەلەفزیۆنی سووریا ئاشکرای کروو لایەنی ئەمریكی ئامادەیە سەرپەرشتی جێبەجێكردنی رێككەوتنی ۱۰ ئازار بكات ئەوەش لەسەر داوای ئەحمەد شەرع.

سلێمان راشیگەیاند: پابەندین بە سەروەری دەوڵەتی سووریا و چالاککردنی دامەزراوە سەروەرییەکان لە ناوچەکانی باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا.

ناوبراو وتیشی: سووریا تەنیا بەرگەی یەک سوپایە دەگرێت كە پێکهاتەی هەمەچەشنی هەبێت، رەنگە ئەفسەری زۆر لە وەزارەتی بەرگری سووریا ببینین ئەوەش بەپێی ئەو لێكگەیشتنانەی پێی گەیشتووین.

سەبارەت بە پرسی سامانە سروشتییەکانیش، لە باکووری رۆژهەڵاتی وڵات، وتى: بۆ هەموو سوورییەكان بەردەست دەبێت لە ڕێگەی دامودەزگاکانی دەوڵەتی سووریاوە، بەشێک لە داهاتەكانیشی بۆ ئەو ناوچانە تەرخان دەکرێت کە لێی دەردەهێنرێت.

هاوكات ئاماژەی بەوەشدا، ناکۆکی زۆر لەگەڵ تورکیا هەیە، جەختی لەسەر خواستی خۆیان كردووە بۆ چارەسەرکردنی ئەو ناکۆکییانە لە رێگەی دام و دەزگاكانی دەوڵەتی سووریاوە.