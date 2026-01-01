بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ساڵح موسلیم له چاوپێكهوتنێكدا لهگهڵ كهناڵی العربیه لهبارهی ڕێكهوتنی نێوان بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر و حكوومهتی دیمهشق ڕایگهیاند: "توركیا دژی رێككەوتنی ۱۰ی ئازاری ۲۰۲۵ كه له نێوان ئهحمهد شهرع و مهزڵووم عهبدی واژۆكراوه، لەبەرئەوەی ئەوان بەشدارنەبوون و بەشێک نەبوون لێی و بەسەرپەرشتی ئەمریكا كرا".
ئاماژهی بهوهشكردوه، توركهكان لهسهرهتاوه لەگەڵ ڕێكهوتنی ۱۰ی ئازار نەبوون و تائێستاش بەشێوازی جۆراوجۆر بەربەستی بۆ دروست دەكەن لەڕێی دروستكردنی فشار بۆ سەر حكوومەتی سووریا.
پهیوهست به رۆڵی ئهمریكا، ساڵح موسلیم دهڵێت: " ئەمریکا هەوڵدەدات پهیهده هاوشێوهی ئێستا بمێنێتهوه و ئێمەش ئەوەمان دەوێت، بۆ پاراستنی ناوچەکانمان".
پهیوهست به سهردانهكهی مهزڵووم عهبدی بۆ دیمهشق كه بڕیاربوو ههفتهی ڕابردوو ئهنجامبدرێت، ساڵح موسلیم وتی: "پێموایە كەشوهەوا و دۆخی دیمەشق بوەتە هۆی دواخستنی سەردانەكە، پێداگرین لەسەر واژۆكردنی ڕێككەوتنەكە بە یەكجاری لەژێر سەرپەرشتی ویلایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا، ئەوەش توركیای نیگەران كردوە، وایلێكردون بەم دواییە بەشێوازی جیاواز هەوڵی ناشرینكردنی هێزەكانی سووریای دیموكرات بدەن".
