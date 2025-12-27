٢٧ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٠:٢٧

ئاسایشی ڕۆژاوا وەڵامی هێرشێکی گرووپەچەکدارەکانی سەربە دیمەشقی دایەوە

ئاسایشی ڕۆژاوا وەڵامی هێرشێکی گرووپەچەکدارەکانی سەربە دیمەشقی دایەوە

ئاسایشی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی خۆسه‌ر ڕایگه‌یاند، ئه‌مشه‌و یەکێک لە خاڵەکانی پشکنینەکانیان له‌لایه‌ن گرووپه‌ چه‌کداره‌کانی سه‌ر به ‌حکوومه‌تی سووریاوه‌ به‌دوو کاتیۆشا کراوه‌ته‌ ئامانج و وه‌ڵامی هێرشه‌که‌یان داوه‌ته‌وه‌.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاسایشی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی خۆسه‌ر له‌به‌یاننامه‌یه‌کدا ڕایگەیاند: "یەکێک لە خاڵەکانی پشکنینەکانمان لە نزیک بازنەی شێخان به‌دوو مووشەکی RPG-۷ کرایە ئامانج کە لەلایەن کوتلەکانی سەر بە حکوومەتی دیمەشقەوە تەقێندرابوون، ئەوەش بووە هۆی بەرزبوونەوەی گرژییەکانی ناوچەکە".

ئاسایشی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی خۆسه‌ر لە ڕاگەیەندراوەکەیدا دەشڵێت، له‌دوای ئه‌و بۆردوومانه‌، هێزه‌کانیان بەشێوەیەکی سنووردار تۆڵەیان کردەوە و مافی ڕەوای خۆیان بۆ بەرگریکردن لەخۆیان بەکارهێنا و وه‌ڵامی هێرشه‌که‌یان دایه‌وه‌".

ئه‌وه‌شی خستوه‌ته‌ڕوو‌ ئەوان پابەندبوونیان بەدان به‌داخۆگرتن دووپاتده‌که‌نه‌وه ‌و بەردەوامن لە پەیوەندیکردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دۆخەکە و ڕێگریکردن لەهەر جۆرە پەرەسەندنێک".

ئەم هێرشانە له‌کاتێکدایه‌ که‌ شه‌وی ۲۲ی ئه‌م مانگه‌ گرووپه‌کانی سه‌ر هێزه‌کانی دیمه‌شق هێرشانکرده‌ سه‌ر گه‌ڕه‌که‌کانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە که‌ زۆرینه‌ی کوردنشینن، کە لەئەنجامدا  ژنێک کوژرا و زیاتر له‌ ۱۷ که‌سی دیکه‌ش برینداربوون.

