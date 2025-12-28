سەرۆک کۆماری تورکیا: تورک، عەرەب، کورد و تورکمان، هەموومان یەکین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا، لە رێوڕەسمی رادەستکردنی کلیلی ۴۵۵ هەزارەمین خانوو بۆ زیانبەرکەوتووانی بوومەلەرزە لە پارێزگای هاتایی تورکیا، گوتارێکی پێشکێش کرد و لە بەشێکیدا باسی پرۆسەی چارەسەریی کرد.

لەکاتێکدا کۆبوونەوە و دیدارەکانی تایبەت بە پرۆسەی چارەسەری لە پەرلەمانی تورکیا بەردەوامن، رەجەب تەیب ئەردۆغان گوتی: "هەموومان دەزانین کێن ئەوانەی هەوڵدەدەن لەڕێی جیاوازیی نەژاد، مەزهەب و بیروباوەڕەوە ئێمە دابەش بکەن. بۆیە بەرامبەر تەڵەی بازرگانانی خوێن و پشێوی، زۆر وریا دەبین. لەدوای تورکیای بێ تیرۆر، هەموومان بەیەکەوە بە ناوچەی بێ تیرۆریش دەگەین کە تێیدا سایەی تاریکی تیرۆر بە تەواوی سڕاوەتەوە. هیچ کەسێک ناتوانێت ئاستەنگ بخاتە بەردەم بونیاتنانی تورکیای مەزن و نوێ".

سەرۆک کۆماری تورکیا رووی دەمی کردە نەتەوە و پێکهاتە جیاوازەکان: "تورک، عەرەب، کورد، تورکمان، سوننە، عەلەوی و نوسەیری؛ هەموومان یەکین، بەیەکەوەین و دانیشتووانی هەزار ساڵەی ئەم خاکەین. پەنا بەخوا، چەندین سەدەی دیکە لە نێو ئاشتی و ئارامیدا، لە نێو مافی دراوسێیەتی و برایەتیدا لە پێکەوەژیان بەردەوام دەبین".

ڕۆژی ۶ی شوباتی ۲۰۲۳، دوو بوومەلەرزە بە گوڕەکانی ۷.۷ و ۷.۶ لە دوو شارۆچکەی پارێزگای مەڕەش روویاندا؛ زیانیان بە ۸ پارێزگای کوردستانی تورکیا، سێ پارێزگای تورکیا و بەشێکی کوردستانی سووریا و سووریا گەیاند.

بەگوێرەی ئامارە فەرمییەکان، بەهۆی بوومەلەرزەکانەوە زیاتر لە ۵۰ هەزار کەس لە تورکیا گیانیان لەدەستدا و حکوومەتی تورکیا بەردەوامە لە قەرەبووکردنەوەی زیانبەرکەوتووان.