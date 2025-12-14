لە بۆسەیەکی چەکداریدا دوو سەرباز و کارمەندێکی مەدەنیی ئەمریکی کوژران

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمریکا (سێنتکۆم) ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و دەڵێت لە هێرشەكەی ئەمڕۆی سەر دەورییەكی هاوبەشی هێزەكانی ئەمریكا و سووریا لە شاری تەدمور لە بیابانی سووریا، دوو سەربازی ئەمریکی و وەرگێڕێکی مەدەنی ئەو وڵاتە کوژران و سێ سەربازی دیکەش بریندار بوون.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی سێنتکۆم، هێرشەکە لەلایەن یەک چەکداری سەر بە ڕێکخراوی داعشەوە ئەنجام دراوە کە بووەتە هۆی کوژرانی دوو سەرباز و یەک کارمەندی مەدەنیی ئەمەریکی برینداربوونی سێ سەربازی دیکەی.

سێنتکۆم ڕوونی کردووەتەوە هێزەکانیان وەڵامی هێرشەکەیان داوەتەوە و چەکدارە هێرشبەرەکەی داعش کوژراوە.

ئاماژەی بەوەش کردووە، بەپێی سیاسەتە سەربازییەکان و وەک ڕێزێک بۆ خانەوادەکان، تا ۲۴ کاتژمێر دوای ئاگادارکردنەوەی کەسوکاریان، ناسنامەی کوژراوەکان بڵاوناکرێتەوە.