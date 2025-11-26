ئەنجامی فەرمیی سەرژمێری گشتیی عێراق بڵاو کرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی پلاندانانی عێراق لە کۆنفراسێکی رۆژنامەوانیدا ئەنجامی کۆتایی سەرژمێری راگەیاند و وتی، بەپێی داتاکان کۆی گشتیی دانیشتووان بە هاووڵاتییان و بیانییەکانەوە گەیشتووەتە ٤٦ ملیۆن و ١١٨ هەزار و ٧٩٨ کەس و تێکڕایی ئەندامانی خێزان لە عێراقدا گەیشتووەتە پێنج کەس.

بەپێی ئامارەکان، دانیشتووان بەم شێوەیە دابەشبوون:

هاوڵاتیانی عێراقی بەبێ بیانییەکان، ژمارەیان ٤٥ ملیۆن و ٧٧٨ کەسە و کەسانی بیانیش ژمارەیان ٣٤٠ هەزار و ١٣١ کەسە کە لە عێراق نیشتەجێن و رێژەی گەشەکردنی دانیشتووان گەیشتووەتە ٪٢.٥.

رێژەی نێر، ٢٣ ملیۆن و ١٦١ هەزار کەسە کە ٪٥٠.٢ـی دانیشتووان پێکدەهێنن و رێژەی مێ ٢٢ملیۆن و ٩٥٧ هەزار کەسە کە ٪٤٩.٨.

زیاتر لە ٨ ملیۆن و ٤٥٠ هەزار خێزان هەن و زیاتر لە ٧ ملیۆن خێزانیان پیاو وەک سەرۆک خێزانە و ٩١٠ هەزار خێزانیش ژن وەک سەرۆک خێزانە.

هاوکات ١٦ ملیۆن و ٥٥٥ هەزار کەس تەمەنیان لە نێوان سفر بۆ ١٤ ساڵە.

وەزارەتی پلاندانانی عێراق دەڵێت، ئەمە کۆتا جارە سەرژمێری بە شێوازی کلاسیک ئەنجامبدرێت و لە داهاتوودا بە تەواوی دەکرێتە تەکنەلۆژیا و ئەم قۆناعە سەرژمێری دانیشتوانی ناوخۆی عێراق بوو و لە قۆناعی داهاتوو عێراقییەکانی دەرەوەش هەژمار دەکرێن.