٢٦ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١١:٥٢

ئەنجامی فەرمیی سەرژمێری گشتیی عێراق بڵاو کرایەوە

وەزارەتی پلاندانانی عێراق بە فەرمی ئەنجامی کۆتایی سەرژمێریی گشتیی دانیشتوانی بڵاو کردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی پلاندانانی عێراق لە کۆنفراسێکی رۆژنامەوانیدا ئەنجامی کۆتایی سەرژمێری راگەیاند و وتی، بەپێی داتاکان کۆی گشتیی دانیشتووان بە هاووڵاتییان و بیانییەکانەوە گەیشتووەتە ٤٦ ملیۆن و ١١٨ هەزار و ٧٩٨ کەس و تێکڕایی ئەندامانی خێزان لە عێراقدا گەیشتووەتە پێنج کەس.

 بەپێی ئامارەکان، دانیشتووان بەم شێوەیە دابەشبوون:

هاوڵاتیانی عێراقی  بەبێ بیانییەکان، ژمارەیان ٤٥ ملیۆن و ٧٧٨ کەسە و کەسانی بیانیش ژمارەیان ٣٤٠ هەزار و ١٣١ کەسە کە لە عێراق نیشتەجێن و رێژەی گەشەکردنی دانیشتووان گەیشتووەتە ٪٢.٥.

رێژەی نێر، ٢٣ ملیۆن و ١٦١ هەزار کەسە کە ٪٥٠.٢ـی دانیشتووان پێکدەهێنن و رێژەی مێ ٢٢ملیۆن و ٩٥٧ هەزار کەسە کە ٪٤٩.٨.

زیاتر لە ٨ ملیۆن و ٤٥٠ هەزار خێزان هەن و زیاتر لە ٧ ملیۆن خێزانیان پیاو وەک سەرۆک خێزانە و ٩١٠ هەزار خێزانیش ژن وەک سەرۆک خێزانە.

هاوکات ١٦ ملیۆن و ٥٥٥ هەزار کەس تەمەنیان لە نێوان سفر بۆ ١٤ ساڵە.

وەزارەتی پلاندانانی عێراق دەڵێت، ئەمە کۆتا جارە سەرژمێری بە شێوازی کلاسیک ئەنجامبدرێت و لە داهاتوودا بە تەواوی دەکرێتە تەکنەلۆژیا و ئەم قۆناعە سەرژمێری دانیشتوانی ناوخۆی عێراق بوو و لە قۆناعی داهاتوو عێراقییەکانی دەرەوەش هەژمار دەکرێن.

