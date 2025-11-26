وتەبێژی یەکێتی: بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق کاندیدمان دەبێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، کاروان گەزنەیی وتەبێژی یەکێتیی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا دوای تەوابوونی کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی یەکێتیی ڕایگەیاند: پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق حەقی یەکێتیی نیشمانییەو کاندیدمان دەبێت بۆی؛ تائێستا مەکتەبی سیاسی بڕیاری لە کاندیدەکە نەداوە.

ناوبراو وتیشی: یەکێتیی هیوادارە هەموو لایەنە کوردستانییەکان بگەنە وەرەقەیەکی دانوستانی هاوبەش، بۆئەوەی لە بەغداد بە یەک دەنگ شەڕەی مافە دەستورییەکان بکەین.

وتەبێژی یەکێتی ڕاشیگەیاند: یەکێتیی لە دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن ناترسێت، لە دوو ساڵی رابردوودا سێ هەڵبژاردن کراوە، لە هەرسێ هەڵبژاردنەکەدا رکابەرەکانمان دەنگ و کورسییان کەمیکردووە.

گەزنەیی لە کۆتاییدا جەختی کردەوە: بەبێ یەکێتیی نیشتمانی حکوومەتێکی سەرکەوتوو لە کوردستان پێکنایەت، بە واقعی جوگرافی و مێژوویی. لایەنەکانی تریش ئەم بابەتە زۆر باش دەزانن و پێکیش بێت فەشەل دەهێنێت.