ئاڵوگۆڕی بازرگانی عێراق و ئێران بۆ ۲۰ ملیار دۆلار بەرز دەکرێتەوە

کوردپرێس: محەممەد حەنون، وتەبێژی وەزارەتی بازرگانیی عێراق، بە تۆڕی میدیایی ڕووداوی ڕاگەیاند: "قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی نێوان هەردوو وڵات ساڵانە زیاتر لە ۱۲ ملیار دۆلارە و لە رێگەی کردنەوەی دەروازەی نوێ و پەرەپێدانی ناوچە پیشەسازییە هاوبەشەکانەوە کار بۆ بەرزکردنەوەی دەکەین".

بە وتەی محەممەد حەنون، سەرەڕای ئاڵنگارییەکان، لەوانە کەمبوونەوەی هەناردەی نانەوتیی ئێران، عێراق بەهۆی نزیکیی جوگرافی و کەمیی نرخی کاڵاوە، بەردەوام دەبێت لە هاریکارییەکانی لەگەڵ تاران، بەتایبەتی لە بواری وزەدا.

وتەبێژی وەزارەتی بازرگانیی عێراق گوتیشی، "کاری سەرەکیمان ئەوەیە، پشتگیریی بەرهەمی خۆماڵی بکەین و کەمتر شتومەک لە دەرەوە بهێنین. هاوکات، هاوسەنگیی بازرگانیمان لەگەڵ ئێران دەپارێزین و لەرێگەی هاوکاریی تەکنیکی لەگەڵیان، توانای کارگە عێراقییەکان بەهێزتر دەکەین".

محەممەد حەنون دەشڵێت: "هەردوولا هەوڵی کاراکردنی پڕۆژەکانی هێڵی شەمەندەفەر و پەرەپێدانی رێڕەوە سنوورییەکان دەدەن بۆ ئاسانکاریی جووڵەی کاڵاکان و دابینکردنی ژینگەیەکی بازرگانیی شەفاف".