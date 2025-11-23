لە مانگێکدا زیاتر لە ۵ ملیۆن بەرمیل نەوتی هەرێم لە بەندەری جەیهان بارکراوە

کوردپرێس: بەگوێرەی ئاماری بارکردنی نەوتی هەناردەکراو، کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) بڵاوی کردووەتەوە، لە مانگی تشرینی یەکەمی رابردوودا ۱۱۰ ملیۆن و ۶۵۰ هەزار و ۹۷۰ بەرمیل نەوتی هەناردەکراو لە هەردوو بەندەری بەسرە و جەیهانی تورکیا لەلایەن کەشتییە کڕیارەکانیانەوە بارکراون، کە رۆژانە نزیکەی ۳.۶ ملیۆن بەرمیل نەوت بووە.

۶۶ ملیۆن و ۷۸ هەزار و ۱۹۲ بەرمیلیان نەوتی سووک بووە کە لە رێگەی بەندەرەکانی بەسرەوە هەناردە دەکران، ۳۸ ملیۆن و ۷۳۷ هەزار و ۹۱۴ بەرمیلی نەوتی قورس بووە، کە لە هەمان بەندەرەوە بارکراون.

سەرچاوەیەکی بەرپرس لە کۆمپانیای نەوتی باکوور بە رووداوی گوت: "ئەو ئامارە تایبەتە بەو بڕە نەوتە هەناردەکراوەی، لەلایەن کەشتییەکانەوە بار دەکرێت، لەدوای کۆگاکردنی لە کۆگاکان لە بەندەری بەسرە و جەیهانی تورکیا."

بەگوێرەی ئامارەکە، لە مانگی تشرینی یەکەم لەو بڕە نەوتە، ۵ ملیۆن و ۸۳۴ هەزار و ۸۶۴ بەرمیل نەوتی بارکراوی هەرێمی کوردستان بووە لە بەندەری جەیهانی تورکیا، کە لە ماوەی ۸ رۆژدا بارکراون.

۲۷ی ئەیلوولی ۲۰۲۵ هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە دەستیپێکردەوە، لەدوای ئەوەی لە کۆتایی ئاداری ۲۰۲۳ راگیرابوو.

لە ئامارەکەدا هاتووە، تێکڕای نەوتی بارکراوی هەرێمی کوردستان لە مانگی تشرینی یەکەمدا لە رۆژێکدا ۱۸۸.۲ هەزار بەرمیل بووە، زۆرترین بڕی نەوتى بارکراو لە ۶ی تشرینی یەکەم بووە کە ۳۳۱ هەزار و ۲۴ بەرمیل بووە.

د. گۆڤەند شێروانی، پسپۆڕی بواری نەوت بە رووداوی راگەیاند: "ئەو ئامارە تایبەتە بە نەوتی فرۆشراو، نەوتی هەرێمی کوردستان کەمتر لە کۆگاکانی بەندەری جەیهان دەمێنێتەوە، هەندێکجار گەیشتنی کەشتیی گوێزەوەى نەوتەکە بۆ بەندەرەکە دوا دەکەوێت."

بڕی نەوتی بارکراوی هەرێمی کوردستان لە بەندەری جەیهان:

۳-۱۰-۲۰۲۵: ۶۴۷۰۱۰ بەرمیل

۶-۱۰-۲۰۲۵: ۳۳۱۰۲۴ بەرمیل

۹-۱۰-۲۰۲۵: ۱۰۳۱۴۴۵ بەرمیل

۱۳-۱۰-۲۰۲۵: ۶۰۱۸۲۳ بەرمیل

۱۶-۱۰-۲۰۲۵: ۵۸۷۳۹۸ بەرمیل

۲۰-۱۰-۲۰۲۵: ۱۰۲۷۱۱۹ بەرمیل

۲۴-۱۰-۲۰۲۵: ۶۰۸۶۸۰ بەرمیل

۳۰-۱۰-۲۰۲۵: ۱۰۰۰۳۶۵ بەرمیل