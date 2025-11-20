دەمیرتاش: چیدی کەس بۆی نییە لەبری من قسە بکات

کوردپرێس؛ دەقی نامەکەی دەمیرتاش بەمشێوەیەیە:

سڵاو،

مانەوە لە زیندان بە ناحەق بۆ ماوەی ٩ ساڵ، تەنها یەک شێوازی قورسایی هەیە. بەڵام بوون بە بەشێک لە خەباتی ئازادی، دیموکراسی و ئاشتیی گەل، هێزی بەرگەگرتن و ئیرادەیەکی پۆڵایینی بۆ سەرکەوتن بەسەر هەموو سەختییەکاندا دەبەخشێت.

ئەوەی زۆرترین ئازارم دەدات، ئەوەیە کە بیروڕاکانم، کە تەنانەت لێرەش نەموتوون، دەستکاری دەکرێن و بۆ ڕای گشتیی دەرەوە دەگوازرێنەوە. من نیازی ئەو کەسانە ناپرسم کە ئەم کارە دەکەن، بەڵام پێویستە هەموو کەسێک ئەمە بزانێت: من لێرە بە شەرەفەوە و بە سەری بەرزەوە چوومەتە ژوورەوە، و بە هەمان شێوەش یان بە سەری بەرزەوە دێمە دەرەوە یان تا دوا ڕۆژی ژیانم لێرە دەمێنمەوە. بەدیلی دیکەم نییە.

تەنانەت کەسایەتییەکانیش بۆیان نییە لە بری من قسە بکەن. لە کاتێکدا کە پێویست بووبێت، خۆم بیروڕاکانم لەگەڵ ڕای گشتی دەگوازمەوە. من لێرەوە لێدوانێک بڵاو دەکەمەوە کە ڕاست و دروستە، چونکە لێدان لە من بە قسەی نادروست دەستم پێ ناکات. بەداخەوە بە چەواشەکاری، دروستکردن و شێواندن و بەم شێوازە ڕووبەڕووی ئەو بیروڕایانە دەبمەوە کە بۆ من داڕێژراون. بەداخەوە، ئەمە لە ماوەی ئەم ساڵانەدا لە زیندان کراوە و هەوڵدان بۆ ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیش بووەتە ئازارێکی جیاواز.

بەم تێگەیشتنە ناچارکراوە، دەمەوێت بۆ هاوڕێ سیاسییەکانم و پارێزەرەکانم ڕوون بکەمەوە کە لەمەودوا بەم شێوەیە دەجمێن. چونکە هیچ ڕێگایەکی دیکە نەماوە بۆ ڕێگریکردن لەم چەواشەکاری و خراپ بەکارهێنانانە.

لە ناخی دڵەوە سڵاو لە هەمووتان، بە خۆشەویستییەوە…