قوباد تاڵەبانی و داوودئۆغڵو پڕۆسەی ئاشتیی تورکیا تاوتوێ دەکەن

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە دەستپێکی کۆبوونەوەکەدا ، داوودئۆغڵو باسی لە هاوڕێیەتی ۲۰ ساڵەی خۆی لەگەڵ جەلال تاڵەبانی کرد و پەرۆشی و هەوڵە بەردەوامەکانی مام جەلالی بۆ چارەسەرکردنی ئاشتییانەی کێشەکان لە کوردستان و عێراق و ناوچەکە و بە تایبەتێش پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا بیرهێنایەوە.
لە تەوەرێکی کۆبوونەوەکەدا ئاڵۆگۆڕی بیروڕاکرا سەبارەت بە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، هەردوولا هاوڕابوون لە ئاشتیدا هیچ لایەنێک دۆڕاو نییە و جەختیشیان کردەوە لە گرنگیی پابەندیی لایەنە پەیوەندیدارەکان بە هەنگاونانی پێویست بۆ سەرخستنی پرۆسەکە. لەمبارەیەوە قوباد تاڵەبانی ئاماژەی بەوەدا سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی نەک تەنها بۆ هەردوو گەلی کورد و تورک لە تورکیا بەڵکوو لە بەرژەوەندی هەموو ناوچەکەدایە، هەربۆیە پێویستە هەموو لایەنێک یارمەتیدەر و هاوکاربن لە سەرخستنی پرۆسەکەدا.
لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا باس لە پێویستیی کاری هاوبەش کرا بۆ بەهێزترکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی تورکیا. جێگری سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوەکرد هەرێمی کوردستان خوازیارە لە هەموو روویەکەوە پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیادا بەهێزتر بکات و وتیشی لە بەرژەوەندی هەردوولادایە کە هەرچی زووتر ئاسمانی تورکیا بەڕووی گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانیدا بکرێتەوە.
