کۆبوونەوەی بارزانی و داوودئۆغڵو لە دهۆک؛ جەخت لە پەیوەندیی هەرێم و تورکیا کرایەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە چوارچێوەی کۆڕبەندی مێپس لە دهۆک پێشوازیی لە ئەحمەد داوودئۆغڵو سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیا کرد و دۆخی ناوچەکە و هەنگاوەکان بۆ پرۆسەی ئاشتییان تاوتوێ کرد.
بارەگای بارزانی لەبارەی ناوەڕۆکی دیدارەکەوە زیاتر ئاشکرای کرد لە کۆبوونەوەکەدا کە ئیرمان تۆپچو کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر ئامادەی بوو، بارودۆخی ناوچەکە و دوایین گۆڕانکاری پێشهاتە سیاسییەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران.
لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا بیروڕا لەبارەی هەنگاوەکانی پڕۆسەی چارەسەری ئاشتی لە تورکیا ئاڵوگۆڕ کرا.
هەروەها جەخت لە هەماهەنگی و پەیوەندی بەردەوامی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا کرایەوە.
