١٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ٠٩:١٩

کۆبوونەوەی بارزانی و داوودئۆغڵو لە دهۆک؛ جەخت لە پەیوەندیی هەرێم و تورکیا کرایەوە

مەسعوود بارزانی و سیاسەتمەدار و سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیا لە پەراوێزی کۆڕبەندی مێپس کۆ بوونەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسعوود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە چوارچێوەی کۆڕبەندی مێپس لە دهۆک پێشوازیی لە ئەحمەد داوودئۆغڵو سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیا کرد و دۆخی ناوچەکە و هەنگاوەکان بۆ پرۆسەی ئاشتییان تاوتوێ کرد.

بارەگای بارزانی لەبارەی ناوەڕۆکی دیدارەکەوە زیاتر ئاشکرای کرد لە کۆبوونەوەکەدا کە ئیرمان تۆپچو کونسوڵی گشتی تورکیا لە هەولێر ئامادەی بوو،  بارودۆخی ناوچەکە و دوایین گۆڕانکاری پێشهاتە سیاسییەکانی ناوچەکە تاوتوێ کران.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا بیروڕا لەبارەی هەنگاوەکانی پڕۆسەی چارەسەری ئاشتی لە تورکیا ئاڵوگۆڕ کرا.

هەروەها جەخت لە هەماهەنگی و پەیوەندی بەردەوامی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا کرایەوە.

