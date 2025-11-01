جووڵەی بەربڵاوی هێزەکانی ئەمریکا و هێزە کوردەکان لە ڕۆژهەڵاتی سووریا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند: ''بە هاوبەشی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ڕەققە ئۆپەراسیۆنی سەربازیی و ئاساییشی ئەنجام دەدەن بۆ بە ئامانجگرتنی چەکدارانی داعش و پێگەکانیان".

هێزەکانی سووریای دیموکرات، دڵنیایی داوە لە نەهێشتنی تیرۆر و دەڵێت: ''هیچ جێگەیەک بۆ تیرۆر و توندڕەویی ناهێڵنەوە و خەبات و تێکۆشانی شەڕڤانان بەردەوامە تا کاتی بنەبڕکردنی تەواوی گرووپە تیرۆرستییەکان لە ناو ناوچانە هاوڵاتی مەدەنی تێدایە".

جەختیشیان کردوەتەوە، لە بەردەوامی هاوپەیمانییەتی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر کردوەتەوە لەگەڵ هێزە نێودەوڵەتییەکان و ئاماژەی بەوەکردوە، ئۆپەراسیۆنەکە درێژەپێدەری پابەندبوونە بە لەناوبردنی تیرۆر لە ناوچەکە و بەردەوامیی دەبێت.

ئەمە لە کاتێکدایە، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی هەسەدە ئاشکرایکردبوو، سەربازەکانی هەسەدە زیاترە لە ١٠٠ هەزار سەربازە و لە نێویاندا هێزی تایبەتی ڕاهێنراوی باش هەیە لەسەر هەموو جۆرە چەکێک.