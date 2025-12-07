٧ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥١

بافڵ تاڵەبانی: ئێمە ئەزموونمان کردووە و دەزانین شەڕ و پێکدادان براوەی نییە

پەیامێکی بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە کۆنفڕانسی دەم پارتی، خوێندرایەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لە پەیامەکەیدا دەڵێت، پشتیوانییکردنی یەکێتیی لە پرۆسەی ئاشتیی هەڵوێستێکی سیاسیی نییە بەڵکوو ئەرکێکی نیشتمانییە بەرامبەر گەلی کورد.

تاڵەبانی دەشڵێت: ئێمە ئەزموونمان کردووە و دەزانین شەڕ و پێکدادان براوەی نییە. کاتێک کە ئەمڕۆ کۆدەبینەوە بۆ تاوتوێکردنی گرنگیی و بایەخی ئاشتیی و سەقامگیریی، کە دەبنە بناغەی ژیانی شەرەفمەندانە و خۆشگوزەران، ناوچەکەمان لە دووڕیانێکدایە کە دینامیکە جیۆسیاسییەکان لە ناوچەکە و جیهان خەریکە پێدەنێنە قۆناغێکی نوێوە.

سەرۆکی یەکێتی ڕاشیگەیاند: "ئەو بڕیارانەی لە ئێستادا دەیاندەین، ئێستامان دیارییدەکات و شێوە دەداتە دەرفەتەکان و ئازادییەکانی نەوەکانی داهاتوو نەک تەنیا بۆ کورد بەڵکو بۆ سەرجەم پێکهاتە ئەتنی و ئاینییەکان".

