سوپای سووریا، هەسەدە بە هێرشکردنە سەر هێزەکانیان تۆمەتبار دەکات

به‌شی ڕاگه‌یاندن و په‌یوه‌ندییه‌کانی وه‌زاره‌تی به‌رگریی سووریا ڕایگه‌یاند، هێزه‌کانی سووریای دیموکرات به‌ مووشه‌کێکی ڕێنماییکراو یه‌کێک له‌ خاڵه‌کانی جێگیرکردنی سوپای سووریایان له‌ ڕۆژهه‌ڵاتی پارێزگای حه‌له‌ب کرده‌ ئامانج.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، له‌ئه‌نجامی که‌وتنه‌خواره‌وه‌ی مووشه‌که‌که‌ له‌نزیک به‌نداوی تشرین، دوو سه‌ربازی سووریا کوژراون و سه‌ربازێکی دیکه‌ش بریندار بووه‌، سوپای ئه‌و وڵاته‌ش، هه‌سه‌ده‌ به‌ئه‌نجامدانی ئه‌م هێرشه‌ و پێشێلکردنی رێکه‌وتنه‌کانی نێوانیان تۆمه‌تبار ده‌کات.

لەبارەی ئەم ڕووداوەوە وه‌زاره‌تی به‌رگری سووریا له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا بڵاوی کرده‌وه‌، ئه‌م هێرشه‌ی هه‌سه‌ده‌ بوه‌ته‌ هۆی گیانله‌ده‌ستدانی دوو سه‌رباز و برینداربوونی سه‌ربازێکی دیکه‌، هه‌روه‌ها ئه‌م هێرشه‌ پێشێلکاریه‌کی ڕوونه‌ له‌ هه‌موو لێکتێگه‌یشتن و ڕێککه‌وتنه‌کانی پێشو".

وەزارەتەکە ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد: "هێزه‌کانی سووریای دیموکرات ڕه‌تکردنه‌وه‌یان نوێده‌که‌نه‌وه‌ بۆ پابه‌ندبوون به‌ هه‌ر لێکتێگه‌یشتنێک، ڕێکه‌وتنه‌کان پشتگوێ ده‌خه‌ن له‌ڕێگه‌ی ئامانجگرتنی پێگه‌کانی سوپا و کوشتنی ئه‌ندامه‌کانی"، به‌بێ ئه‌وه‌ی ئاماژه‌ به‌ ورده‌کاری زیاتر بکات سه‌باره‌ت به‌ وه‌ڵامدانه‌وه‌که‌ یان ئه‌و ڕێوشوێنانه‌ی که‌ سه‌رکردایه‌تی سه‌ربازی ده‌یگرێته‌به‌ر.

شایانی باسە هێزه‌کانی سووریای دیموکرات کۆنتڕۆڵی به‌نداوی ستراتیژی تشرین و چه‌ند گوند و ناوچه‌یه‌کی لادێی ڕۆژهه‌ڵاتی حه‌له‌بیان کردووه‌، که‌ زۆرجار شاهیدی تۆپباران و پێکدادان له‌نێوان هێزه‌کانی حکوومه‌تی سووریا و هێزه‌کانی هێزه‌کانی پاراستنی گه‌لی سووریایه‌.

به‌نداوی تشرین ده‌که‌وێته‌ سه‌ر ڕووباری فورات و ڕۆژهه‌ڵاتی شاری مه‌نبه‌ج و یه‌کێکه‌ له‌ ناوچه‌ هه‌ستیاره‌کان که‌ شایه‌تحاڵی به‌رده‌وامی گرژییه‌  هه‌سه‌ده‌ و سوپای سووریا.

