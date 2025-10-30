سوپای سووریا، هەسەدە بە هێرشکردنە سەر هێزەکانیان تۆمەتبار دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، له‌ئه‌نجامی که‌وتنه‌خواره‌وه‌ی مووشه‌که‌که‌ له‌نزیک به‌نداوی تشرین، دوو سه‌ربازی سووریا کوژراون و سه‌ربازێکی دیکه‌ش بریندار بووه‌، سوپای ئه‌و وڵاته‌ش، هه‌سه‌ده‌ به‌ئه‌نجامدانی ئه‌م هێرشه‌ و پێشێلکردنی رێکه‌وتنه‌کانی نێوانیان تۆمه‌تبار ده‌کات.

لەبارەی ئەم ڕووداوەوە وه‌زاره‌تی به‌رگری سووریا له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا بڵاوی کرده‌وه‌، ئه‌م هێرشه‌ی هه‌سه‌ده‌ بوه‌ته‌ هۆی گیانله‌ده‌ستدانی دوو سه‌رباز و برینداربوونی سه‌ربازێکی دیکه‌، هه‌روه‌ها ئه‌م هێرشه‌ پێشێلکاریه‌کی ڕوونه‌ له‌ هه‌موو لێکتێگه‌یشتن و ڕێککه‌وتنه‌کانی پێشو".

وەزارەتەکە ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد: "هێزه‌کانی سووریای دیموکرات ڕه‌تکردنه‌وه‌یان نوێده‌که‌نه‌وه‌ بۆ پابه‌ندبوون به‌ هه‌ر لێکتێگه‌یشتنێک، ڕێکه‌وتنه‌کان پشتگوێ ده‌خه‌ن له‌ڕێگه‌ی ئامانجگرتنی پێگه‌کانی سوپا و کوشتنی ئه‌ندامه‌کانی"، به‌بێ ئه‌وه‌ی ئاماژه‌ به‌ ورده‌کاری زیاتر بکات سه‌باره‌ت به‌ وه‌ڵامدانه‌وه‌که‌ یان ئه‌و ڕێوشوێنانه‌ی که‌ سه‌رکردایه‌تی سه‌ربازی ده‌یگرێته‌به‌ر.

شایانی باسە هێزه‌کانی سووریای دیموکرات کۆنتڕۆڵی به‌نداوی ستراتیژی تشرین و چه‌ند گوند و ناوچه‌یه‌کی لادێی ڕۆژهه‌ڵاتی حه‌له‌بیان کردووه‌، که‌ زۆرجار شاهیدی تۆپباران و پێکدادان له‌نێوان هێزه‌کانی حکوومه‌تی سووریا و هێزه‌کانی هێزه‌کانی پاراستنی گه‌لی سووریایه‌.

به‌نداوی تشرین ده‌که‌وێته‌ سه‌ر ڕووباری فورات و ڕۆژهه‌ڵاتی شاری مه‌نبه‌ج و یه‌کێکه‌ له‌ ناوچه‌ هه‌ستیاره‌کان که‌ شایه‌تحاڵی به‌رده‌وامی گرژییه‌ هه‌سه‌ده‌ و سوپای سووریا.