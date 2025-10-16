١٦ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٢

هێڵی تورکیش ئێرلاین سیستمی فرۆشتنی بلیتی گەشتی بۆ سلێمانی چالاک کرد

هێڵی تورکیش ئێرلاین سیستمی فرۆشتنی بلیتی گەشتی بۆ سلێمانی چالاک کرد

فڕۆکه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی سلێمانی رایگه‌یاند، تورکیا ئاگاداری نامه‌ ئه‌لیکترۆنیه‌کانی NOTAMی لابرد و ئاسمانی وڵاته‌که‌ی به‌ڕووی گه‌شته‌ ئاسمانییه‌کان بۆ فڕۆکه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی سلێمانی کرده‌وه‌.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فڕۆکه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی سلێمانی له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوێکدا بڵاویکرده‌وه‌: " ده‌سه‌ڵاتی فڕۆکه‌وانی شارستانی تورکیا ئاگاداری نامه‌ی (NOTAM) له‌ سایتی جیهانی بڵاوکردنه‌وه‌ی ئاگاداری نامه‌ ئه‌له‌کترۆنییه‌کانی (NOTAM) لابرد و گه‌شته‌کان بۆ فڕۆکه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی سلێمانی ئاسایی کرده‌وه‌".

دوابەدوای ئەو فەرمانەی دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی شارستانیی تورکیا، هێڵی تورکیش ئێرلاین سیستمی فرۆشتنی بلیتی گەشتی بۆ سلێمانی چالاک کرد که‌ گه‌شتی راسته‌وخۆی نێوان سلێمانی-ئیستەنبووڵ له‌ کاتژمێر ۲:۴۰ خوله‌کی به‌ره‌به‌یانی رۆژی ۳ی (تشرینی یه‌که‌م/۱۰)ی ۲۰۲۵ ئه‌نجامده‌درێت.

به‌پێی یه‌که‌م گه‌شت، کاتژمێر ۱۰:۴۰ خوله‌کی شه‌وی ۲ی (تشرینی دوه‌م/۱۱) یه‌که‌م فڕۆکه‌ له‌ ئیستەنبووڵەوە به‌ره‌و فڕۆکه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی سلێمانی به‌ڕێده‌که‌وێت، کاتژمێر ۱:۱۰ی به‌ره‌به‌یانی ۳ی هه‌مان مانگ ده‌گاته‌ سلێمانی، گه‌شتی گه‌ڕانه‌وه‌ش له‌ سلێمانیه‌وه‌ بۆ ئیستانبوڵ کاتژمێر ۲:۴۰ خوله‌ک ئه‌نجامده‌درێت و کاتژمێر ۵:۴۰ خوله‌کی ۳ی (تشرینی دوه‌م/۱۱) ده‌گاته‌ ئیستانبوڵ.

بۆ یەکەمجار لە ۳ی (نیسان/۴)ی ۲۰۲۳ـەوە کۆمپانیای "تورکیش ئێرلاینز" گەشتەکانی لە فڕۆکەخانەی سلێمانییەوە ڕاگرت و دواتریش چه‌ند جارێک تورکیا بڕیاری داخستنی ئاسمانی وڵاته‌که‌ی به‌ڕووی گه‌شته‌کانی فڕۆکه‌خانه‌ی سلێمانیدا تازە کردەوە.

بەبۆنەی ئاسایی بوونەوە گەشتەکانەوە فڕۆکه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی سلێمانی پیرۆزبایی له‌ گه‌شتیاران و هاوڵاتیان کردوه‌ و ڕاشیگه‌یاندوه‌: "هیوادارین له‌ زووترینکــاتـدا، سه‌رجه‌م هێڵه‌ ئاسمانییه‌کان خشته‌ی گه‌شته‌کانیان بۆ تورکیا و وڵاتانی دیکه‌ی ئه‌ورووپا و جیهان ڕێکبخه‌نه‌وه‌".

شایانی باسە ۹ی ئه‌م مانگه‌ لەسەر داواى نێچیرڤان بارزانى سه‌رۆکی هه‌رێمی کوردستان و بە فەرمانی ڕه‌جه‌ب ته‌ییب ئه‌ردۆغان سەرۆکی تورکیا، گەمارۆی سەر فڕۆکەخانەى سلێمانى هەڵگیرا و سه‌رۆکایه‌تیى هه‌رێمى کوردستانیش سوپاسنامەیەک ئاڕاستەی ئەردۆغان کرد و رایگه‌یاند: "دڵنیاین ئه‌م بڕیاره‌ یارمه‌تیده‌ر و هاوکار ده‌بێت بۆ بره‌ودانى زیاتر به‌ هاریکاریى هاوبه‌ش".

News Code 226271

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha