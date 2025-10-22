قوباد تاڵەبانی سوپاسی حکوومەتی تورکیا دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە دیدارەکەدا، قوباد تاڵەبانی پێشوازی کرد لە ئانل بۆرا ئینان، باڵیۆزی تورکیا لە عێراق و ئەرمان تۆپجو، کونسوڵی گشتیی تورکیا لە هەرێمی کوردستان. لە کۆبوونەوەکەدا، جێگری سەرۆکوەزیران سوپاسی هەڵوێستی حکوومەتی تورکیای کرد بۆ کردنەوەی ئاسمانی وڵاتەکەی بەڕووی گەشتەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سەرۆک مام جەلال لە سلێمانی. تاڵەبانی ڕایگەیاند کە ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی بەهێزترکردنی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا.
یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەکە بریتی بوو لە تاوتوێکردنی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. لەم چوارچێوەیەدا، قوباد تاڵەبانی هیوای خواست کە پرۆسەکە بە شێوەیەکی پاک و بێگەرد بەڕێوەبچێت، هاوکات ئاستی بەشداریی هاوڵاتییان لە پرۆسەکەدا بەرز و بەرچاو بێت.
جێگری سەرۆکوەزیران دووپاتی کردەوە کە ئەم هەڵبژاردنە بەتایبەتی بۆ هاوڵاتییانی هەرێمی کوردستان گرنگیی خۆی هەیە. ناوبراو ئاماژەی بەوەدا کە ئەنجامی هەڵبژاردنەکە کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر شێوازی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد دەبێت لە داهاتوودا.
