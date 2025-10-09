هێزەکانی سووریا دیموکرات لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی ۱۰ ئازار زۆر خاو بوون

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و سووریا کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کە لە ئەنقەر بەڕێوە چوو ئامادە بوون و ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی حکوومەتی کاتیی سووریا وتی: دابەشکردن بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان ڕەت دەکەینەوە و سووریا یەک دەوڵەتی یەکگرتووە.

ناوبراو وتیشی: گفتوگۆکان لەگەڵ (هەسەدە) بۆ جەختکردنەوەیە لەسەر پابەندبوون بە رێککەوتنی ۱۰ی ئازارو یەکێتیی خاکی سووریا.

ئەسعەد شەیبانی ڕاشیگەیاند: هەسەدە زۆر خاوە لە هەڵگرتنی هەنگاوی پێویست و تاوەکوو ئەمڕۆ نەگەیشتوینەتە هەنگاوی کرداریی بۆ جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۱۰ی ئازار.

لایخۆیەوە، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند: دەبێت هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF) پابەند بێت بە بەڵێنەکانی بەوشێوەی کە خزمەت بە یەکێتیی سووریا دەکات.