٩ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٨:٤٠

وەزیری دەرەوەی سووریا:

هێزەکانی سووریا دیموکرات لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی ۱۰ ئازار زۆر خاو بوون

هێزەکانی سووریا دیموکرات لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنی ۱۰ ئازار زۆر خاو بوون

ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەروەی حکوومەتی کاتیی سووریا ڕایدەگەیەنێت: هەسەدە زۆر خاوە و تا ئێستا هەنگاوی کرداری نەنراوە بۆ جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۱۰ی ئازار.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و سووریا کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کە لە ئەنقەر بەڕێوە چوو ئامادە بوون و ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی حکوومەتی کاتیی سووریا وتی: دابەشکردن بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان ڕەت دەکەینەوە و سووریا یەک دەوڵەتی یەکگرتووە.

ناوبراو وتیشی: گفتوگۆکان لەگەڵ (هەسەدە) بۆ جەختکردنەوەیە لەسەر پابەندبوون بە رێککەوتنی ۱۰ی ئازارو یەکێتیی خاکی سووریا.

ئەسعەد شەیبانی ڕاشیگەیاند: هەسەدە زۆر خاوە لە هەڵگرتنی هەنگاوی پێویست و تاوەکوو ئەمڕۆ نەگەیشتوینەتە هەنگاوی کرداریی بۆ جێبەجێکردنی رێککەوتنی ۱۰ی ئازار.

لایخۆیەوە، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند: دەبێت هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF) پابەند بێت بە بەڵێنەکانی بەوشێوەی کە خزمەت بە یەکێتیی سووریا دەکات.

News Code 226226

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha