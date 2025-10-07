ئاگربەست لە گەڕەکە کوردنشینەکانی شاری حەلەب ڕاگەیێندرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی سانا لەزاری عەزام غەریب، پارێزگاری حەلەبەوە دووپاتی کردەوە: هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و وەزارەتی بەرگری کار بۆ پاراستنی سەلامەتی و ئاسایشی هاوڵاتیان دەکەن و هیچ نیازێکیان نییە بۆ هیچ پەرەسەندێكی سەربازی.

پارێزگار حەڵەب هەروەها لە تۆڕی کۆمەڵایەییەکان بڵاوی کردەوە: بڵاو کردنەوەی هێزەکانی حکوومەت لە دەوروبەری شارەکە، دوای چەندین پێشێلکاری بەردەوام دێت کە لەلایەن هێزەکانی سووریای دیموكراتەوە لە ماوەی ڕابردوودا ئەنجامدراون و پاشماوە لە یاسا دەرچووەكان پشتیوانیان دەكەن پەنایان بردبووە ئەوێ.

لە بەرامبەردا، هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕایگەیاند: ئەوەی ڕوودەدات ئەنجامی دەستدرێژی گرووپە چەكدارەكانی سەربە حكوومەتی دیمەشق و هەوڵەكانیان بۆ پێشڕەوی كردن بە تانک، جەختیش کردەوە، هێزەکانیان لە حەلەب کشاونەتەوە و هیچ ئامادەبوونێكیان نییە لەوێ‌.

هەسەدەئاماژەی بەوەش كردووە: هەندێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن تۆمەتی درۆ بڵاو دەکەنەوە بەوەی کە هەسەدە خاڵە پشکنینەکانی سەر بە چەکدارانی حکوومەتی دیمەشقی لە دەوروبەری گەڕەکەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوودی شاری حەلەب کردۆتە ئامانج.