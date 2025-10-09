٩ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٨:٥٣

فەرەنسا پێشوازی لە ڕێککەوتنی ئاگربەستی نێوان دیمەشق و SDF دەکات

فەرەنسا پێشوازیی لە رێککەوتنی ئاگربەستی گشتگیر کرد کە رۆژی ۷ـی تشرینی یەکەم لە دیمەشق لەنێوان دەسەڵاتدارانی دیمەشق و هێزەکانی سووریای دیموکرات- هەسەدە دا کرا.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژی چوارشەممە ۰۸-۱۰-۲۰۲۵ وەزارەتی دەرەوەی فەرەنسا لە ڕاگەیێنراوێکدا ڕایگەیاند: "لەسەر ئەم بنەمایە، دەبێت دیالۆگ بەردەوام بێت بۆ دڵنیابوون لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ۱۰ـی ئاداری ۲۰۲۵ بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە. ئەم ڕێککەوتنە بۆ سەقامگیریی سووریا خاڵێکی بنەڕەتییە".

لە کۆتایی راگەیێنراوەکەدا هاتووە: "فەرەنسا، شانبەشانی هاوبەشەکانی، بە تەواوی ئامادەی بەشداریکردنی ئەم رێککەوتنەیە".

رێککەوتنە زارەکییەکە دوای گرژی و پێکدادانەکانی گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەب دێت. شەوی دووشەممە ۰۶ـی تشرینی یەکەم، هێزەکانی حکوومەتی کاتیی سووریا ڕێگەی گەڕەکەکانی ئەشرەفییە و شێخ مەقسوودیان داخست، کە بووە هۆی کوژرانی کەسێکی سڤیل و برینداربوونی ۵۰ کەسی دیکە.

دوای ئەم گرژییانە، ڕۆژی سێشەممە شاندێکی باڵای بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر بە سەرۆکایەتیی مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هەسەدە گەیشتە دیمەشق و لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا کۆ بووەوە.

پاشان بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر ڕایگەیاند، لە کۆبوونەوەکەدا رێککەوتنی زارەکی لەسەر ئاگربەستی دەستبەجێ و سەرتاسەری کراوە.

