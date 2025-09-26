ئەمریکا پێشوازی لە ڕێککەوتنی هەناردە کردنەوەی نەوتی هەرێم دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مارکۆ روبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە راگەیێنراوێکدا دەڵێت: "پێشوازی لە راگەیاندنی ئەو رێککەوتنە دەکەین کە لەنێوان حکومەتی عێراق، حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکاندا کراوە بۆ وەگەڕخستنەوەی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیا؛ رێککەوتنێک کە ئەمریکا ئاسانکاریی بۆ کردووە و سوودی بەرچاوی بۆ ئەمریکی و عێراقییەکانیش دەبێت".

روبیۆ هەروەها دەڵێت: "ستایشی هەوڵە یەکلاکەرەوەکانی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و بەرپرسە باڵاکانی حکومەتی عێراق، هەروەها مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و بەرپرسە باڵاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین، کە ئەم پێشکەوتنەیان بەدیهێنا."

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا پێیوایە "ئەم رێککەوتنە هاوبەشیی ئابووریی نێوان ئەمریکا و عێراق بەهێزتر دەکات کە بۆ هەردوو لا سوودی هەیە، هانی ژینگەیەکی سەقامگیرتری وەبەرهێنان لە سەرتاسەری عێراقدا دەدات بۆ کۆمپانیا ئەمریکییەکان، ئاسایشی وزەی هەرێمی پتەوتر دەکات و سەروەریی عێراق بەهێز دەکاتەوە."

دوای زیاتر لە دوو ساڵ و نیو لە وەستانی، هەولێر و بەغدا ئەم هەفتەیە رێککەوتن هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان دەستپێبکاتەوە.