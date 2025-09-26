٢٦ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٠:٤٧

گەیشتینە ڕێککەوتنێکی مێژوویی بۆ هەناردە کردنەوەی نەوتی هەزێمی کوردستان

سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕێكکه‌وتنی نه‌وتی له‌گه‌ڵ هه‌رێمی كوردستان ڕاگه‌یاند و ده‌شڵێت: "ئه‌مه‌ ئه‌م دەستکەوتێکه‌ کە 18 ساڵ چاوەڕێی بووین".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەمەد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە پۆستێکدا لەسەر پلاتفۆرمی ئێکس نووسیویه‌تی: "ئەمڕۆ گەیشتینە ڕێککەوتنێکی مێژویی کە بەپێی ئەو ڕێککەوتنە وەزارەتی نەوتی فیدڕاڵی نەوتی خاوی بەرهەمهێنراو لەو کێڵگانە وەردەگرێت کە ده‌كه‌ونه‌ هەرێمی کوردستانه‌وه‌ و لە ڕێگەی بۆری عێراق-تورکیا هەناردەی دەرەوەی دەکات".

تاوبراو ڕاشیگه‌یاندووه‌: "ئه‌م هه‌نگاوه‌ دەبێتە هۆی دڵنیابوون لە دابەشکردنی یەکسانی سامان و هەمەچەشن کردنی شوێنەکانی هەناردەکردن و هاندانی وەبەرهێنان".

سوودانی له‌و په‌یامه‌یدا ده‌شڵێت: "ئه‌م دەستکەوتێکه‌ کە 18 ساڵ چاوەڕێی بووین".

