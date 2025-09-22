بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ دووشەممە ٢٢ـی ئەیلولی ٢٠٢٥، پێشەوا هەورامانی، وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند: رێککه‌وتنی سێقۆڵی نێوان هەرێم، بەغدا و کۆمپانیاکانی نەوت واژۆ دەکرێت و بە واژۆکردنی ئەو ڕێککەوتنە هیچ بەربەستێک لە بەردەم ناردنی مووچە نامێنێت.

ناوبراو ئاشکراشی کرد، سبەی سێشەممە، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیار لەسەر پرسی مووچە دەدات و بە واژۆکردنی گرێبەستە سێ قۆڵییەکە، هیچ بەربەستێک لەبەردەم ناردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان نامێنێت و بەغدا دەبێت لە نزیکترین کاتدا مووچە ڕەوانە بکات.