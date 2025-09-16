بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پێنج هۆزی عەرەب لە وەڵامی نامەکەی ڕێبەری زیندانی کراوی پەکەکەدا، جەختیان لەوە دەکەنەوە کە: "هزر و ئایدۆلۆژیای عەبدوڵڵا ئۆجەلان کە بانگێشتی ئاشتی پێکەوەژیان دەکات، بناغەیەکی سەرەکییە کە ئەزموونی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەری لەسەر دروستبووە و بونیاد نراوە".
ئەو هۆزە عەرەبانە ڕاشیانگەیاند: "ئەوان شانازیی قووڵی خۆیان دەربارەی پرۆسەی چارەسەری دیموکراسی دەربڕیوە، کە ئێستا هەیە و لەلایەن هێزەکانی سووریای دیموکراتەوە بەرجەستە بووە".
هۆزە عەرەبەکان ئەوەشیان خستەڕوو، کە پرۆسەی چارەسەری کۆڵەکەی سەقامگیرییە بۆ گەلانی ستەملێکراو و پایەیەکی بنەڕەتیشە لە ڕووبەڕووبوونەوەی عەقڵیەتی دوورخستنەوە و وەدەرنان لەگەڵ هەوڵدان بۆ چاندنی ناتەبایی و دووبەرەکی".
ڕۆژی ۱۵ی ئەم مانگە، پەیامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕادەستی سەرۆک هۆزە عەرەبەکانی سووریا لە ناوچەکانی جزیرە، دێرەزۆر، ڕەققە و تەبقە کرا، كەتێیدا، جەخت لەسەر گرنگی یەکێتی و پاڵپشتی لە کورد لەسەر بنەمای نەتەوەیی دیموکراتیک كرابوویەوە.
