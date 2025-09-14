ناوەڕۆکی نامەکەی ئۆجەلان بۆ سەرۆک هۆزە عەرەبەکانی سووریا ئاشکرا کرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەبدوڵڵا ئۆجهلان له پهیامهكهیدا بۆ شێخ و کەسایەتییە دیارەکانی هۆزەکانی ژێر دهسهڵاتی هێزهكانی سووریای دیموكرات (ههسهده) باسی لهوه كردووه: "لە دڵی مێژو و ڕابردووتاندا، لە نێوان هەردوو گەلانی کورد و عەرەب پەیوەندی هەیە. لە قووڵایی مێژوودا، دۆستایەتی و برایەتی نێوان گەلانی عەرەب و گەلی کورد هەمیشە لە پێشینە بووە، تەنانەت ئەم دۆستایەتییە، لە سەردەمی دەرکەوتنی ئیسلام و بڵاوبوونەوەی بە سەرکردایەتی پێغەمبەر محەمەد (د.خ)، ڕێگەی بە زۆربەی کوردەکاندا بە ئاسانی بەشداری ناو ئاینی ئیسلام ببن.
دەقی نامەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بەمشێوەیە:
بۆ شێخ و ڕیشسپییەکانی هەرێمەکانی جزیرە، دێرەزۆر، ڕەقە و تەبقا:
دۆستانی هێژا:
لەسەرەتادا بە دڵخۆشی، خۆشەویستی و ڕێزدارییەوە سڵاوتان لێ دەکەم.
یەکێتی و پشتگیریتان لەسەر بنەمای سیستەمی نەتەوەی دیموکراتیک خاوەن واتایەکی گەورەیە.
ئێوە بەم یەکێتییەتان بناغەیەکی مێژوویی نوێ کە باوەڕی بە پەیوەندی و هاوپەیمانی نێوان گەلانی کورد و عەرەب بونیاد دەنێن.
لە دڵی مێژوو و ڕابردووتاندا، لە نێوان هەردوو گەلانی کورد و عەرەب پەیوەندی هەیە. لە قوڵایی مێژوودا، دۆستایەتی و برایەتی نێوان گەلانی عەرەب و گەلی کورد هەمیشە لە پێشینە بووە. تەنانەت ئەم دۆستایەتییە، لە سەردەمی دەرکەوتنی ئیسلام و بڵاوبوونەوەی بە سەرکردایەتی پێغەمبەر محەمەد، ڕێگەی بە زۆربەی کوردەکان دا بە ئاسانی بەشداری ناو ئاینی ئیسلام ببن. هۆکاری سەرەکی پەیوەندی پتەوی نێوان گەلانی کورد و عەرەبە. ئەم پەیوەندییە خوشک-برایەتییە لە نێوان ئەو دوو گەلەدا بۆ چەند سەدەیەک لە دوای ئیسلام بەردەوام بوو و پەرەی سەند.
ئەم پەیوەندییە کە ئەمڕۆ ئێوە بەڕێوەی دەبەن لەلایەنێکەوە مێژووییە و لەلایەنێکی دیکەوە کۆمەڵایەتییە. هەروەها خاوەن بناغەیەکی سیاسیشە، هەربۆیە واتا و گرنگییەکی گەورە بەم هەڵوێست و یەکێتییە لە سووریا دەدەن. پشتگیریی لە خوشک-برایەتی و هاوپەیمانی نێوان گەلانی کورد و عەرەب دەکەم، چونکە بناغەیەکی مێژوویی هەیە.
لەسەر ئەم بنەمایە، خۆمان پێشخست و دیداگامان لەسەر بنەمای خوشک-برایەتی و نەتەوەی دیموکراتیک دا. دەبێت هەمووان یەکسان بن، ئازاد بن، پێکەوەبژێن، خۆیان بەڕێوەببەن. دەبێت لەسەر ئەم بنەمایە یەکسانی و دادپەروەریی بونیادبنرێت. دەبێت کورد و عەرەب پێکەوەبژێن. ئەمەش گرێدراوە بە پشتگیرییتان بە قەسەدەوە. پشتگیریتان بۆ قەسەدە هەڵگری واتایەکی گەورەیە.
دۆستانی هێژا:
ئێوە دەتوانن ڕۆڵیکی گرنگ و مێژوویی لە بونیادنانی سووریایەکی دیموکراتیک، ئارام، یەکگرتوو و دادپەروەر بگێرن. گرنگە عەرەب، کورد، سوریان-ئاشووری و هەر کەسێک کە لەسەر ئەم خاکە پیرۆزە دەژێت بۆ ئەم برایەتییە مێژووییە تێبکۆشێت.
من بەم هیوا و باوەڕییەوە لەباوەشتان دەگرم.
جارێکی دیکە بەڕێزدارییەوە سڵاو لە هەمووتان دەکەم.
هیوای سەرکەوتن و تەندروستیتان بۆ دەخوازم.
سڵاوی دۆستانە و برایەتی
۲۸ـی تەمووزی ۲۰۲۵
عەبدوڵا ئۆجهلان
دوورگەی ئیمرالی
