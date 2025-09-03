ئەمجارە سەردەكەوین و ئاشتی دروست دەكەین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پەروین بوڵدان ئەندامی شاندی ئیمرالی، بە کەناڵی (JINTV) ڕاگەیاندووە: بێگومان جیاوازی بنەڕەتی لە نێوان ئێستا و ساڵی ٢٠١٥ هەیە، دیارترین ئەو جیاوازیانە ئەوەیە پشتگیری و پشتیوانی و بەشداری پارتی بزووتنەوەی ناسیۆنالیستی مەهەپە و گرووپی ناسیۆنالیستی بۆ ئەم چارەسەرە، بۆ خۆی جیاوازییەکی جەوهەرییە.

بوڵدان دەشڵێت: ئەوکات هەموومان دەمانزانی کە هەم دەوڵەت باخچەلی و هەم مەهەپە و گرووپی ناسیۆنالیست دژی ئەم پرۆسەیەن و بۆ تێکدانی، بەردەوام دژایەتیان دەکرد، بەڵام ئەمجارەیان وا نەبوو، دەتوانین بڵێین دەوڵەت باخچەلی دەستپێشخەری کردووە، ئۆجەلان بەردەوام جەخت لەوە دەکاتەوە، لە راستیدا دەوڵەت باخچەلی یاریزانێکی گرنگە، کە ئاسانکاری بۆ دەستپێکردنی ئەم پرۆسەیە کرد.

ناوبراو وتیشی: کەس ناتوانێت وا لێكی بداتەوە باخچەلی بە تەنیا مامەڵە بکات، بە دڵنیاییەوە لێرەدا عەقڵی دەوڵەت هەیە، عەقڵی دەوڵەت کردەوەکانی رابردوو بەرامبەر هەموو گەلانی ستەملێکراو و بەتایبەت گەلی کورد، بە ناڕەواو نایاسایی دەبینێت، لە تورکیا زۆر شت روویداوە، کورد زۆر زەرەرمەند بووە، ئۆپۆزسیۆنیش زۆر زەرەرمەند بووە.

پەروین بوڵدان، جەختی لەسەر پێویستی کۆبوونەوەی لیژنەی پەرلەمانی لەگەڵ عەبدوڵا ئۆجەلان کردووەتەوەو وتوویەتی: ئێستا، گرنگە لیژنەکە بچێتە ئیمرالی، لەگەڵ لایەنی سەرەکی کێشەکە کۆدەبێتەوە، لە هەردوولا كاراكتەری گرنگ هەیە، ئۆجەلان هەیە، کە پەکەکە بە سەرۆکی دانوستانکاری خۆی ناوی دەبات، بەڵێ، بەڕێز ئۆجەلان وتوێژكاری سەرەکی و لایەنی سەرەکیيە لەم پرسەدا.