٩ ئاب ٢٠٢٥ - ١٢:١٩

عەبدوڵڵا ئۆجەلان:

دانیشتووانی کەمپی مەخموور دەگەڕێنەوە زێدی خۆیان

رێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان لە پەیامێکدا بۆ دانیشتووانی کەمپی مەخموور دەڵێ، لەگەڵ بەرەوپێشچوونی پرۆسەی چارەسەری ''دەگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆتان''.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، میدیای نزیک لە پەکەکە بڵاویکردەوە، عەبدوڵڵا ئۆجەلان، لە پەیامەکەدا سڵاوی ئاراستەی دانیشتووانی کەمپەکە کردووە و گوتوویەتی: ''گەلەکەمان لە مەخموور، لە مێژووی تێکۆشانی ئازادیماندا رۆڵێکی زۆر گرنگی گێراوە و خاوەن بەهایێکی گەورەیە. سەرەڕای هەموو سەختییەکان، بە کردەوەکانیان سەلماندیان کە بەرخودان ژیانە، پاڵەوانی گەورەیان پێگەیاند و باری قورسی تێکۆشانیان بە سەرکەوتوویی لە ئەستۆ گرتووە''.

عەبدوڵڵا ئۆجەلان لەبارەی رۆڵی ئەو پەنابەرە کوردانەی باکووری کوردستان لە پرۆسەی چارەسەری گوتوویەتی: ''باوەڕم وایە گەلەکەمان لە مەخموور، هەروەک چۆن لە رابردوودا کۆڵەکەی سەرەکیی تێکۆشانمان بوو، لە پرۆسەی بنیاتنانی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسیشدا هەمان رۆڵ و ئەرک لە ئەستۆ دەگرێت''.

ئۆجەلان لەبارەی گەڕانەوەی ئەو پەنابەرانە بۆ باکووری کوردستان، ئاماژەی بەوە کردووە، لەگەڵ بەرەوپێشچوونی پرۆسەی چارەسەریدا ''دەگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆتان''.

