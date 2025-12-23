٢٣ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٨:٠٨

کورتەی هەواڵەکانی۳۰ی سەرماوەزی ۱۴۰۴ی هەتاوی

کورتەی هەواڵەکانی۳۰ی سەرماوەزی ۱۴۰۴ی هەتاوی

کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی۳۰ی سەرماوەزی ۱۴۰۴ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت.

دوای هه‌ڵبژاردنی به‌ کۆمسیاری باڵای نه‌ته‌وه‌یه‌کگرتوه‌کان بۆ کاروباری په‌نابه‌ران؛

بەرهەم ساڵح: بۆ خۆم ڕۆژگارێک پەنابەر بووم و ڕەنجی ئاواربوون لە نزیکەوە دەناسم

به‌رهه‌م ساڵح دوای ئه‌وه‌ی به‌کۆی ده‌نگی ئه‌نجومه‌نی گشتی نه‌ته‌وه‌یه‌کگرتووه‌کان به‌ کۆمسیاری باڵای نه‌ته‌وه‌یه‌کگرتووه‌کان بۆ کاروباری په‌نابه‌ران هه‌ڵبژێردرا، له ‌په‌یامێکدا رایگه‌یاند: "مایه‌ی شانازیمه‌ که‌ وه‌ک کۆمیسیاری باڵای نه‌ته‌وه‌ یه‌کگرتوه‌کان بۆ کاروباری په‌نابه‌ران (UNHCR) هه‌ڵبژێردرام، بۆ خۆم ڕۆژگارێک په‌نابه‌ر بووم و باش ده‌زانم که‌ چۆن پارێزگاری و هاوکاری ده‌توانن ڕێڕه‌وه‌ی ژیان بگۆڕن، ئه‌م ئه‌زموونه‌م هه‌وێنی به‌رنامه‌ی سه‌رکردایه‌تیم ده‌بێت له‌سه‌ر بنه‌مای هاوسۆزی، پراگماتیزم و پابه‌ندبوون به‌ یاسای نێوده‌وڵه‌تییه‌وه‌".

ناوبراو وتیشی: "له‌ پێشینه‌ی به‌رپرسیارێتیم، په‌نابه‌ران و ئه‌و که‌سانه‌ ده‌بن که‌ به‌ زۆر ئاواره‌ کراون؛ له‌ ڕێگه‌ی پاراستنی ماف و که‌رامه‌تیان و کارکردن بۆ دۆزینه‌وه‌ی چاره‌سه‌ری ڕاسته‌قینه‌، تاوه‌کوو ئاواره‌بوون کاتی بێت، نه‌ک چاره‌نووسێکی هه‌میشه‌یی".

یه‌کێتی و پارتی دوو حزبی جیاوازن و روئیا و تێڕوانینی جیاوازیان

کاروان گه‌زنه‌یی وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان له‌میانی کۆنگره‌یه‌کی ڕۆژنامه‌وانیدا ڕایگه‌یاند: "به‌هۆی هه‌ڵبژاردنی ئه‌نجومه‌نی نوێنه‌رانی عێراق پچڕانێک له‌ کۆبوونه‌وه‌ی یه‌کێتی و پارتی دروستبوو و کۆمه‌ڵێک پرس به‌ هه‌ڵواسراوی مانه‌وه‌، له‌ چه‌ند ڕۆژی ڕابردوو کۆبوونه‌وه‌یه‌ک له‌نێوان یه‌کێتی و پارتی کرا و کۆبوونه‌وه‌که‌ خراپ نه‌بوو، به‌ڵام کۆبوونه‌وه‌یه‌ک بوو که‌ زه‌مینه‌سازی بێت بۆ قۆناغه‌کانی داهاتوو".

ئاماژه‌ی به‌وه‌ش کرد، یه‌کێتی و پارتی دوو حزبی جیاوازن و روئیا و تێڕوانینی جیاوازیان هه‌یه‌ و هیوایان وایه‌ تێڕوانینه‌کان کۆ بکه‌نه‌وه‌ بۆ ئه‌وه‌ی خزمه‌تی خه‌ڵکی پێبکه‌ن به‌هه‌بوونی حکوومه‌تێکی خزمه‌تگوزاری سه‌رتاسه‌ری له‌ هه‌رێمی کوردستان.

News ID 226648

Tags

اخبار مرتبط

Your Comment

You are replying to: .
captcha