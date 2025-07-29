٢٩ تەمووز ٢٠٢٥ - ١٨:٠٢

مەسروور بارزانی و سەرۆکی نێردەی یوونامی:

پێویستە وەک قەوارەیێکی دەستووری و فیدراڵی لەگەڵ هەرێمی کوردستان مامەڵە بکرێت

پێویستە وەک قەوارەیێکی دەستووری و فیدراڵی لەگەڵ هەرێمی کوردستان مامەڵە بکرێت

سه‌رۆكى حکوومەتی هه‌رێمى كوردستان لەگەڵ محەممەد حەسان، نوێنه‌رى تایبه‌تیی سكرتێرى گشتيى نه‌ته‌وه‌ يه‌كگرتووه‌كان له‌ عێراق و سەرۆکی نێردەی (یوونامی UNAMI) کۆ بوویەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لەبارەی ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە ئەمڕۆ سێشەممە، ۲۹ـی تەممووزی ۲۰۲۵، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە "لە کۆبوونەوەدا، بیروڕا لەبارەی دوایین گۆڕانکارییەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا".

حکوومەتی هەرێم ڕاشیگەیاند: "تەوەری سەرەکیی کۆبوونەوە، جەختکردنەوە بوو لەسەر ڕێزگرتن و گەرەنتی کردنی مافە دەستووریی و شایستە داراییەکانی خەڵکی کوردستان و مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێمی کوردستان، بەشێوەیەکی دادپەروەرانە و وەک قەوارەیەکی دەستووریی و فیدراڵی. هەروەها کۆتاییهێنان بە هێرشی تیرۆریستیانە بۆ سەر ژێزخانی وزەی هەرێم و گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی بەرامبەر ئەنجام دەران".

حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەشی خستووەتە ڕوو "لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەدا، دووپات لە گرنگیی بەردەوامبوونی کارکردنی ئاژانسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان لە هەرێمی کوردستان کرایەوە".

News Code 225826

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha