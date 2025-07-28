سەرۆکی حکوومەتی هەریم پێشوازی لە شاندێکی ئێرانی کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگەی سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دووشەممە لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاوی كردەوە: مەسروور بارزانی پێشوازیی لە شاندێکی ئێران بە سەرۆکایەتیی ڕەزا ڕەحمانی پارێزگاری ئازەربایجانی ڕۆژئاوا کرد و لە کۆبوونەوەکەدا فەرامەرز ئەسەدی، کونسوڵی گشتیی ئێران لە هەولێر ئامادە بوو.

ئاماژەی بەوەش كرد، لە کۆبوونەوەکەدا بیروڕا لەبارەی برەودان بە پەیوەنديی دوولایەنەی نێوان ئێران و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە بوارەکانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و ئاسانکاری کردن بۆ هاتوچۆی گەشتیاران لەنێوان هەردوولادا کرا.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەكە، شاندەکەی ئێران سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان کرد بۆ هاوکاری کردن و ئامادەکارییەکانی پێشوازی کردن لە زیارەتکارانی ئێرانی بۆ شوێنە پیرۆزەکانی عێراق.