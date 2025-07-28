پارێزگاری ئازەربایجانی ڕۆژئاوا و هەولێر کۆ بوونەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، شەوی یەکشەممە ۲۷.۷.۲۰۲۵ ئومێد خۆشناو لە کۆنگرەیێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ڕەزا ڕەحمانی، پارێزگاری ئازەربێجانی رۆژئاوا ڕایگەیاند: کۆبوونەوەیێکی باشیان لەگەڵ شاندی میوان کردووە و ئەمساڵیش بۆ ساڵی چوارەم زیارەتکارانی ئێرانی لە رێگەی دەروازەی حاجی ئۆمەرانەوە دەچنە ناوەڕاست و باشووری عێراق، بۆ بەشداری کردن لە چلەی ئیمام حوسێن.

خۆشناو وتیشی، لە حاجی ئۆمەرانەوە تا بازگەی شێراوە و کۆتایی سنووری هەرێمی کوردستان، پێشوازی و خزمەتی زیارەتکاران دەکەن و کارەکە بە لای پارێزگای هەولێرەوە گرنگە و “ئیعتیقادیە”، کە دەرفەتێکی باشە بۆ زیارەتکاران و رێگەکەیان بۆ کورت دەبێتەوە کاتێک بە هەرێمی کوردستان زیارەتی شوێنە پیرۆزەکانی عێراق بکەن.

ئومێد خۆشناو وتیشی: "ئەمساڵ ئینشائەڵا پرۆسەکە باشتر لە ساڵانی پێشوو بەڕێوەدەچێت، ئێمە پابەندین بەو رێککەوتنانەی پێشتر لەگەڵ پارێزگای ئازەربێجانی رۆژئاوا کردوومانە و ئەوانیش پابەندیی خۆیان دووپاتکردەوە، بە تایبەتی لە بابەتی زیارەتکاران و جموجۆڵی بازرگانی".

شاندی پارێزگای ئازەربێجانی رۆژئاوا ڕۆژی یەکشەممە گەیشتنە هەولێر و بڕیارە دیدار و کۆبوونەوەی زیاتریان لە هەولێر هەبێت.