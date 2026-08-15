١٥ ئاب ٢٠٢٦ - ١٠:٣٧

شاندی ئیمرالی ناوەڕۆکی کۆبوونەکەیان لەگەڵ ئەردۆغان ئاشکرا دەکات

شاندی ئیمرالی ناوەڕۆکی کۆبوونەکەیان لەگەڵ ئەردۆغان ئاشکرا دەکات

شاندی ئیمراڵیی دەم پارتی دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ رەجەب تەییب ئەردۆغان، رایانگەیاند، "لە دیدارەکەدا، ئیرادەی هاوبەش بۆ بەردەوامیدان بە پرۆسەکە بە پشوودرێژییەوە، جارێکی دیکە دووپاتکرایەوە".

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پەروین بوڵدان و میدحەت سانجار، ئەندامانی شاندی ئیمراڵیی دەم پارتی، دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، کە هەریەک لە ئیبراهیم کاڵن، سەرۆکی میت و ئەفکان ئاڵا، یاریدەدەری سەرۆکی ئاکپارتی ئامادەی بوون، راگەیێندراوێکیان بڵاوکردەوە و دەڵێن، دیدارێکی کاژێر و نیویی بەرهەمدار و راوێژمان لەبارەی پێشهاتەکانی پرۆسەی چارەسەریی کرد.

شاندەکە نووسیویەتی: "لە دیدارەکەدا جەخت لە خۆشحاڵیی دوولایەنە کرا لە پەسندکردنی (یاسای بەهێزکردنی پاڵپشتیی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی) کە بە ۴۶۷ دەنگ لە پەرلەمان، هەروەها گرنگیی قۆناخی ئێستای پرۆسەکە و هەنگاوەکانی داهاتوو هەڵسەنگێندران."

جەخت لەوە کرایەوە، کردنەوەی دەرگای قۆناخێک کە تێیدا دیموکراسی و بواری سیاسەت بەهێز دەبن، بۆ هەموو هاووڵاتییان و وڵاتەکەمان گرنگییەکی ژیانی هەیە. هاوکات ئیرادەی هاوبەش بۆ بەردەوامیدان بە پرۆسەکە بە پشوودرێژییەوە، جارێکی دیکە دووپاتکرایەوە.

لە کۆتایی پەیامەکەدا، شاندی ئیمراڵی دەڵێ: "لەمەودواش کارەکانمان بۆ پێشخستنی پرۆسەکە لە رێگەی ئاشتی و دیموکراسی لە بەرژەوەندیی هەموو تاکێکی وڵاتەکەمان بەردەوام دەبێت. سوپاسی هەموو ئەو پارتە سیاسی و توێژە کۆمەڵایەتییانە دەکەین تاوەکو ئەمڕۆ بە پشتیوانی، پێشنیاز، هۆشداری و رەخنەکانیان هێزیان پێبەخشین."

رۆژی دووشەممە، ۱۰ـی ئابی ۲۰۲۶، دوای گفتوگۆیەکی چڕ کە نزیکەی ۱۲ کاژێری خایاند، پەرلەمانی تورکیا پرۆژەیاسای "به‌هێزكردنی پاڵپشتیی نیشتمانی و یه‌كگرتوویی كۆمه‌ڵایه‌تی" خستە دەنگدانەوە. لە کۆی ۵۶۲ پەرلەمانتاری ئامادەبوو، ۴۶۸ پەرلەمانتار دەنگی "بەڵێ"یان بە پرۆژەکە دا، لە بەرامبەردا ۸۸ پەرلەمانتار دەنگی "نەخێر"یان دا و شەش دەنگی بێلایەنیش (بەتاڵ) هەبوون.

پەسندکردنی ئەم یاسایە دوای نزیکەی ساڵێک لە کاری بەردەوامی کۆمیسیۆنی پرۆسەی چارەسەری دێت، کە تێیدا گوێ لە نزیکەی ۱۴۰ کەسایەتی گیرا و چەندین کۆبوونەوەی تایبەت کران.

پرۆژەیاساکە لە ۱۲ ماددە پێکهاتووە و لەژێر ناوی "پێشنیازەیاسای بەهێزکردنی پاڵپشتیی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" پێشکێش کرابوو.

News ID 227704

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