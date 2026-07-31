کورتەی هەواڵەکانی ۸ی گەلاوێژی ۱۴۰۵ی هەتاوی



یاریی نوێی هێزەکان لە کەرکووک/ گەڕانەوەی تورکیا بۆ کەرکووک دوای سەدەیەک

بەراوردکردنی ڕەوشی تورکیا لە کەرکووک لە نێوان ساڵانی ۱۹۲۶ و ۲۰۲۶ نیشانی دەدات کە ئەنقەرە دوای سەدەیەک، لە وەرگرتنی بەشێکی کەمی داهاتی نەوتەوە گەیشتووەتە بەشداریکردنی ڕاستەوخۆ لە پەرەپێدان و بەڕێوەبردنی گەورەترین پڕۆژەی نەوتی باکووری عێراق.

میراتی سویسرا بۆ کوردەکان

بەپێی شیکارییەک کە لە ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی بڵاوکراوەتەوە، زۆربەی قەیرانەکانی سەدەی ڕابردوو دەربارەی پرسی کورد، ڕەگ و ڕیشەیان لە ڕێکخستنە سیاسییەکانی دوای پەیماننامەی لۆزاندا هەیە؛ ڕێککەوتنێک کە بەرژەوەندیی هێزە گەورەکانی خستە پێش داواکارییە نەتەوەییەکانی کوردەوە.

ئەردۆغان و زەیدی جەخت لە پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان دەکەنەوە

لە مەراسیمی واژۆکردنی چەند یاداشتێکی لێکتێگەیشتن و ڕێککەوتنی نێوان عێراق و تورکیا، هەریەکە لە ڕەجەب تەییب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان لە سەرجەم بوارەکاندا کردەوە.

ئاری هەرسین:

کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی دەبێتە هۆی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی دەیەم

ئاری هەرسین بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی، رایگەیاند، دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان "چرکە بە چرکە زیان بە هەرێمی کوردستان و بەرژەوەندییەکانی خەڵک دەگەیەنێت