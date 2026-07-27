خوێندن و پەروەردە؛ دوا دەرمانی سەعیدی نەورەسی بۆ کورد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هەر وەک چۆن لە زۆربەی بابەتەکانی پەیوەست بە مێژوودا، کەسایەتییە مێژووییەکان لە سیاسەت، فەرهەنگ، هونەر و تەنانەت لە خودی کۆمەڵگەدا دەبینرێن، ئه‌مڕۆ جۆرێک لە بێداربوونەوە لە ئارادایە؛ بێداربوونەوەیەک کە لە ناخی مێژوو و لە ڕێگەی مێژووەوە سەرهەڵدەدات. ئه‌م بێداربوونەوەیە بەناو «ئەهلی قەڵەم» دەستیان پێکردووە؛ ئەو کەسانەی هەوڵ دەدەن بە پشتبەستن بە دەرفەتەکانی ئەمڕۆ، لەوانەش میدیا نوێیەکان و جۆرێک لە هەستی جیهان‌نیشتمانی، لە تابۆ کۆنەکان تێپەڕێنن. ئەم پرۆسەیە هۆشیاربوونەوەی کوردیش وەکو کورد دەگرێتەوە؛ هەم لە نێو ئەو کۆمەڵگەیانەی تێیاندا دەژین و هەم لە دەرەوەی ئەوەشدا، لە نێوان ئەو خەڵکەی کۆچیان بۆ ئەوێ کردووە، فێر بوون، لەگەڵ فەرهەنگەکانی تردا ئاوێتە بوون و ئێستاش لە دوای تێگەیشتنی ئەو شتەن کە ساڵانێک لەمەوبەر لێی بێبەش بوون و ئازارەکەیان لە سەختییەکانی ڕابردوو و ئێستادا چەشتووە. لەم ڕوانگەیەوە، توێژینەوەی مێژوویی خۆی جۆرێکە لە خەبات.

نووسراوی زۆر دەربارەی «بدیع‌الزمان سەعید نەورەسی» (۱۸۷۶ تا ۱۹۶۰) هەیە، ئه‌و کەسایەتییە دیارەی لە ڕووی پێگە، دەنگ و کاریگەرییەوە لە چەندین زمانی جیاوازدا جێپەنجەی دیارە؛ بەڵام بەم هەمووەشەوە، زمانی دایکیشی، واتە کوردی، لە نێو ئەم جەنجاڵییەی بەرهەمەکاندا کەمتر دەبینرێت. دەستدانی ئەم کەلەێنە، خوێنەری کورد ڕووبەڕووی پرسیارێکی بنەڕەتی دەکاتەوە: ئەو چ جۆرە کوردێک بوو؟ بە دەربڕینێکی تر، کوردبوونی ئەو لە کوێوە دەست پێدەکات و لە کوێدا بە ڕەهەندە قووڵە ئیسلامییەکەی کەسایەتییەکەیەوە دەبەسترێتەوە و کۆتایی دێت؟ جەوهەری وتارەکەی ئەحمەد مەحمود لە مەڵبەندی لێکۆڵینەوەی کوردییش لەسەر ئەم پرسیارە ڕاوەستاوە.

نووسەر ڕوونی دەکاتەوە کە دووبارە خوێندنەوەی کەسایەتییەکی مێژوویی لە ژێر ڕۆشنایی هەلومەرجە نوێیەکاندا، تەنها گەڕانەوە نییە بۆ ڕابردوو؛ بەڵکو هەوڵێکە بۆ تێگەیشتن لەوەی کە لە نێوان دەق و مێژوودا بە نەگوتراوی ماوەتەوە. لەم گۆشەنیگایەوە، نەورەسی تەنها تاکێک نییە، بەڵکو دەروازەیەکە بۆ تێگەیشتن لە ناسنامەی کوردیی خۆی و هەروەها پەیوەندییە فکری و فەرهەنگییەکانی سەردەمەکەی. لەم بەشەدا، ناوی سێ کەسایەتیی دیاری کورد دێنینەوە: مەولانا خالید، بدیع‌الزمان سەعید نەورەسی، و زیا گوکالپ؛ سێ ناوێک کە بەگوێرەی وتارەکە، کاریگەرییان لەسەر شێوەگرتنی ڕەوتە فکری و کۆمەڵایەتییەکانی ناوچەکە داناوە.

پاشان وتارەکە دەپەرژێتە سەر نووسراوەکانی ڕوهات ئالاکۆم؛ ئەو توێژەرەی لە نێوان فەرهەنگەکانی کوردی، تورکی و سویدی کۆچ و کار دەکات و هەر ئەم هەمەڕەنگییە زەمینی و فەرهەنگییە، قووڵیی نووسینەکانی دیاری کردووە. ئالاکۆم وتارێکی تا ڕادەیەک درێژی دەربارەی نەورەسی نووسیوە و تێیدا ژیانی ئاوا دەناسێنێت: «سەعیدی کوردی» لە گوندی نەورس، نزیک هیزان لە پارێزگای بەدلیس لە کوردستانی تورکیا لەدایک بووە و بەم هۆیەوە بە «سەعیدی نەورەسی»ش ناوبانگی دەرکردووە. ئەو لە سەرەتادا خۆی بە «سەعیدی کوردی» دەناوڕاند، بەڵام دوای دامەزراندنی کۆماری تورکیا بەهۆی ئاستەنگە یاساییەکان و هۆکاری تر، کەمتر توانی ئەم ناوە بەکار بهێنێت. سەرەڕای ئەمەش، خەڵک هێشتا بە هەمان ناو دەیانناسی. لە ڕوانگەی وتارەکەوە، داواکاری نەورەسی لە کوردان هیچی تر نەبوو جگە لە تەباپوێیی، هاوپشتی و خۆشویستنی یەکتر؛ چونکە کۆمەڵگەی کوردی سەدان ساڵ بوو لە دووبەرەکی و پەشۆکاوی دەیپووا و ئازاری دەچەشت. نەورەسی ئەم ڕەوشەی بەم ڕستە تاڵە کورت دەکردەوە: «ئێمە کوردین، خەڵەتێنراوین؛ بەڵام ئیتر خەڵەتاندنمان ناکرێت.»

لە درێژەدا، وتارەکە دەچێتە سەر ڕەگە فکری و فەرهەنگییەکانی نەورەسی. لە بەرهەمەکانیدا، ئاماژە بە کەسایەتییانێک وەک سەلاحەدین، مەلا جزیری، ئەحمەدی خانی و مەولانا خالید دەکرێت و ڕێزێکی قووڵی بۆیان هەبوو. هەروەها لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا، هەندێک نەتەوەپەروەری کورد وەک خەلیل خەیالی، مەلا حەمزە و ئەحمەد ڕەمەزان لە ئەستەمبوڵ لێی نزیک بوون. نووسەر جەخت دەکاتەوە کە نەورەسی یەکێک بوو لە کەسایەتییە گرنگەکانی نەتەوەپەروەریی نوێی کورد لە سەرەتای سەدەدا؛ ئەو بەردەوام داوای لە کوردان دەکرد یەکبگرن و بڕوای وابوو گەورەترین کێشەی کورد ململانێ ناوخۆییەکانە. بە بڕوای ئەو، سێ دوژمنی سەرەکیی کورد بریتی بوون لە هەژاری، نەزانی و دووبەرەکی، و تاقە ڕێگەی سەرکەوتن بەسەر ئەم سێیانەدا، یەکێتی و پەروەردە بوو؛ لەبەر ئەوەش، کۆتا ئامۆژگاریی بۆ کوردان ئەمە بوو: «بپوێننەوە، بپوێننەوە، بپوێننەوە.»

وتارەکە و بیر دەهێنێتەوە کە لە سەرەتای دەیەی ۱۹۹۰ەوە، توێژینەوە دەربارەی نەورەسی پەرەی سەند، سیمینار بەڕێوەچوو و بەرنامەی ڕادیۆیی و تەلەڤزیۆنی بۆ تەرخان کرا. سەرەڕای ئەمەش، لەو ساڵانەدا، باسکردن لە ناسنامەی کوردیی ئەم کەسایەتییە ئایینییە لە کەشوهەوای فکریی زاڵکراوی کەمالیستی و چەپگەرا کەمتەرخەمیی پێوە دەکرا و زۆر خوازراو نەبوو، چونکە کەسایەتییە ئایینییەکان زۆرجار بە ناونیشانی وەک «دەمارگیر» و «پاشڤەڕۆ» پەراوێز دەخران. نووسەر دەڵێت مێژوو سەلماندی ئەم بڕیارانە هەڵە بوون و نەورەسی پێگەیەکی گرنگی لە مێژووی کورداندا بەدەست هێنا. لەم بارەیەوە، وتارەکە ئاماژە بە بابەتی دەستکاری کردنی دەقەکانیشی دەکات: لەو نوسخانەی لەلایەن هەندێک لە شوێنکەوتووانیەوە بڵاو کراونەتەوە، وشە و چەمکەکانی پەیوەندیدار بە کورد و کوردستان سڕدراونەتەوە و بە زاراوەی ئایینی یان تورکی جێگەیان گرتۆتەوە.

لە هەر ئەم شوێنەوە باسەکە دەگاتە گرنگیی دووبارە خوێندنەوەی کەلەپوورەکەی. ڕوهات ئالاکۆم لە چاوپێکەوتنێکدا ڕوونی دەکاتەوە کە زیا گوکالپ، نەورەسی، مەلا ئەحمەدی شاشی و عەبدوڵڵا جەودەت لە ڕۆشنبیرانی کورد بوون کە لە دیاربەکر دەربارەی کێشە فکرییەکان یەکتریان دەبینی و دیالۆگیان دەکرد. لە گێڕانەوەکەی ئالاکۆمدا، کاتێک گوکالپ شێعری «سێوی سور»ی نووسی، نەورەسی لێی تووڕە بوو و تەنانەت لە ئەستەمبوڵ چوو بۆ دیداری. گوکالپ ئەوەندە ئاوڕی لێ نەدایەوە و نەورەسی بە تانەیەکەوە گوتی: «من سەری پیازێک بە هەزار سێوی سور ناگۆڕمەوە.» نووسەر ئەم چیرۆکە بە هێمایەک بۆ دوو ئاسۆی بەرهەڵستکار دەزانێت: «سێوی تورکی» و «پیازی کوردی»؛ و بە بڕوای ئەو، ئاوێتەکردنی بێ‌بیروڕای ئه‌م دووانە، گرفت دروست دەکات.

لە درێژەدا، وتارەکە جەخت لەسەر ئەم خاڵە دەکاتەوە کە بەرهەم و نووسینەکانی ئالاکۆم بە سێ زمانی کوردی، تورکی و سویدی، بەردەوام سەرنج دەداتە ئەو بوارانەی کە پەراوێز خستراون و نەبینراون. ئەو لە گۆشەنیگایەکی فرەدەنگەوە دەچێتە ناو مێژوو و هەوڵ دەدات لە هەر جۆرە بڕیارێکی بڕاوە دەربارەی ئەوی تر خۆ بپارێزێت؛ چونکە بە بڕوای ئەو هەمیشە شتێک لە دەرەوەی چوارچێوە دژوار و داخراوەکاندا بوونی هەیە. ئەم ڕێبازە، لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کەسایەتییەکی وەک نەورەسیدا، گرنگیی زیاتر بەدەست دەهێنێت.

لە دوای ئەوە، وتارەکە ئاماژە بە ژمارەیەکی تایبەتیی ئینستیتوتی کوردیی پاریس دەکات کە بۆ نەورەسی تەرخان کرابوو. بە بڕوای نووسەر، ئەم ژمارە تایبەتە هەم نیشانەی قەرەبووکردنەوەی کەموکوڕییەکانی ڕابردووە لە مێژووی فەرهەنگیی کورددا، و هەم هەوڵێکە بۆ پڕکردنەوەی کەڵێنەکان و ئاواڵە هێشتنەوەی ئەو ڕێگەیەی کە بە ناوی خودی نەورەسیشەوە بێ پەیوەندی نییە. لە پێشەکیی ئەم پەڕاوەدا هاتووە کە هەندێک لەوانەی خۆیان بە شوێنکەوتووی نەورەسی دەزانن، زوڵمێکی گەورەیان لەم زانایەی کورد کردووە؛ چونکە دەقەکانیان دەستکاری کردووە، وشە و چەمکە سەرەکییەکانیان لاداوە و شتی دیکەیان جێگیر کردووە. لە هەمووی گرنگتر، نزیکەی هەموو ئەو وشانەی پەیوەندییان بە کورد و کوردستانەوە هەبووە لە بەرهەمەکانیدا سڕدراونەتەوە.

لە بەشی دواتردا، وتارەکە دەپەرژێتە سەر دیدگاکانی مەرهەم ئەکید دەربارەی نەورەسی و دەڵێت لە سەرەتای دەیەی ۱۹۹۰ەوە، توێژینەوەکان دەربارەی بدیع‌الزمان زیادیان کردووە. پاشان ئاماژە بە بابەتی ناوەکانی دەکات: لە سەردەمێکدا کە بە «بدیع‌الزمان» ناوبانگی دەرکردبوو، «کوردی سەعید»یش زیندوو بوو و لە نەریتی ڕۆشنبیرانی کورددا، بەکارهێنانی ناوی گوند، شار یان بنەماڵە شتێکی باو بوو. بەڵام بۆ کەسێکی وەک ئەو، کە نەیدەتوانی ناوی خۆی بە ئازادی بەکار بهێنێت و ڕووبەڕووی مەترسیی زیندان، تیرۆر و دوورخرانەوە ببووەوە، هەڵبژاردنی ناو بابەتێکی ئاڵۆز بوو.

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مەدەنی فەرهۆ، وتارەکە جەخت لەسەر ئەم خاڵە دەکاتەوە کە تێگەیشتن لە نەورەسی بێ تێگەیشتن لە کوردستانی سەدەی نۆزدەهەم و ڕابەرانی ئەو سەردەمە، تەواو نییە. وەڵامەکە ئەوەیە کە کۆماری ستەمکاری تورکیا جگە لە توندوتیژی هیچی تری نەهێناوە و لە مێژووەکەیدا، کەسانی وەک بدیع‌الزمان و سەعیدی کوردی لە جۆرێک لە «بەهەشتی نەفرەت‌لێکراو»دا زیندانی کران. نووسەر ئەمە بە درێژەپێدەری هەمان سیاسەت دەزانێت کە لە سەردەمی ئیتحاد و تەرەقییەوە دەستی پێکرد و پاشان بە توندیی زیاترەوە بەردەوام بوو؛ سیاسەتێک کە بەڵگەنامەکان دەشارێتەوە، ڕاستییەکان دادەپۆشێت و گێڕانەوەی درۆینە بەررهەم دەهێنێت.

لە بەشێکی تری وتارەکەدا، یوسف سەرحەد فایەق بە ڕاشکاوی دەڵێت: «بدیع‌الزمان سەعید کوردێکە.» پاشان لە دیدگای ئەوەوە دەگوێزرێتەوە کە نەورەسی لە قوتابخانە ئایینییە کوردییەکاندا فێرکاریی بینیوە و لە نێو زانایاندا پێگەیەکی بەرزی بەدەست هێنابوو. لە هەمان شوێندا لێیەوە دەگوێزرێتەوە کە شێخ سەعیدی کوردی لەسەر چوار بنەما دەژیا: لە هیچ کەسێک زەکات یان دیاریی قبووڵ نەدەکرد؛ لە بەرامبەر زانایاندا بە گومان و سووکایەتییەوە هەڵسوکەوتی نەدەکرد؛ تێچووی قوتابییەکانی خۆی لەئەستۆ دەگرت؛ و ژیانی زۆر سادە بوو و گوێی بە باری دونیایی نەدەدا. تەنانەت لە کاتی کۆچی دوایی لە ئۆرفا لە ۲۳ی ئاداری ۱۹۶۰، سەرمایەکەی تەنها چەند کەلوپەلێکی زۆر سادە و ۷.۵ لیرەی تورکی بوو.

پاشان وتارەکە دەچێتە سەر گێڕانەوەی مەلا شاوەلی و جیاوازیی نەورەسی لەگەڵ زانایانی تری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرجەستە دەکاتەوە. لەم گێڕانەوەیەدا، نەورەسی تەنها بە خوێندنەوەی پەڕتووکە ئایینییەکان بەسەندەی نەدەکرد، بەڵکو زانستە جیاوازەکانی فێر ببوو و لەبەری کردبوون و لەگەڵ کەسایەتییە زانستییە دیارەکاندا دەچووە نێو باس و گفتوگۆوە. ئەو لە ساڵی ۱۸۹۲ چووە ماردین، ماوەیەک لە مزگەوتی ئەوێ مایەوە، بەڵام فەرمانڕەوای ماردین لێی ترسا و فەرمانی دەرکردنی دا. پاشان ڕەوانەی بەدلیس کرا، لەو شوێنەی عومەر پاشا پێگەیەکی بۆ ڕەخساند. نەورەسی لەوێ نزیکەی هەشتا پەڕتووکی فقهـ و ئوصوڵی خوێندەوە و لەبەری کردن و هاوكات دەربارەی فیزیا، بیرکاری و جوگرافیاش لەگەڵ فەرمانڕەوادا گفتوگۆی دەکرد.

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕونی ئەلاسۆر هەروەها جەخت لەسەر ئەم خاڵە دەکرێتەوە کە نەورەسی بۆ پەروەردە، هۆشیاری و بێداربوونەوەی خەڵکی کورد تێدەکۆشا. بە بڕوای ئەو، دوژمنی کورد نەزانییە و دەبێت ئەم نەزانییە بۆ پاراستنی ناسنامە، یەکێتی و ئازادی لەناو بچێت. نەورەسی پەروەردەی بە بنەڕەتیترین ئامرازی خەبات دژی نەزانی دەزانی و لە داواکارییەکانیدا جەختی لەسەر دامەزراندنی زانکۆ گەلێکی کوردی دەکردەوە. ئەو هەم باسی زانکۆ زانستییەکانی دەکرد و هەم زانکۆ ئایینییەکان، و بڕوای وابوو کە «نووری ئاوەز دانش و زانستی زانستییە و نووری ویژدان زانستی ئایینی؛ و یەکگرتنی ئەم دووانە، ڕاستی ئاشکرا دەکات.» ئەگەر ئەم دووانە لە یەکتر جیا ببنەوە، زانست و فەلسەفە دەگەنە خەڵەتاندن، ئینکار و گومان، و ئایینیش دەگاتە پەرچەکردار، خرافات و دەمارگیری.

لە نموونەیەکی تردا، کرناس کۆجەر ئاماژە بە گفتوگۆی نەورەسی لەگەڵ مەلا عەبدولموتەلیبی کوراندشتی دەکات. لەم گێڕانەوەیەدا، لە نەورەسی دەپرسرێت ئایا ڕاستە خدر پشووی بەسەر زمانیدا کێشاوە و بەم هۆیەوە دەرگاکانی گەنجینەی زانست بۆی ئاواڵە بوون؟ نەورەسی وەڵام دەداتەوە کە شتی وەها ڕاست نییە. ئەگەر لە ژیانیدا بەرەکەتێک هەبووبێت، ئەوا مەدیوونی شێخ ئەحمەدی خانییە؛ چونکە لە کاتی خوێندندا لە بایەزید، دەچووە زیارەتی مەزاری خانی، پشتی دەدایە ئارامگەکەی و دەرسی دەخوێند. بە گوێرەی وتەی خۆی، هەموو زانستەکەی لە بەرەکەتی هەمان شێخەوە بووە.

بەشی دواتری وتارەکە لە چاوپێکەوتنێکی توند و ڕاشکاو لەگەڵ مالمیسانیژ گواستراوەتەوە. لەم شوێنەدا باسەکە لەسەر ئەوەیە کە ئایا پێداهەڵگوتن و ستایشکردنی نەورەسی بۆ ئیتحاد و تەرەقی پێش کارەکانیان بووە یان دوای ئەوە؛ و ئەگەر دوای ئەوە بووبێت، ئایا بە مانای پشتیوانیکردنی ئەو لە سەرکوتکارییەکانی ئیتحاد و تەرەقییە یان نا. مالمیسانیژ دەڵێت مەبەستی نەورەسی هرچییەک بووبێت، ئەم پشتیوانییە هەڵە بووە؛ چونکە لە کۆتاییدا کوردان لە مەیدانەکەدا بە تەنیا ماندنەوە، زمانەکەیان سەرکوت کرا و بوونیان ئینکار کرا. ئەو بەڵگە دێنێتەوە کە ئەگەر ڕابەرانی کوردی ئەو سەردەمە هەڵەیان نەردەکرد، چۆن تورکەکان دەیانتوانی خەڵەتاندنیان بکەن؟ لە ڕوانگەی ئەوەوە، ڕابەرێکی ئاقڵ داهاتوو دەبینێت و نابێت ڕێگە بدات ئه‌وانی تر دوای بەدەستهێنانی دەسەڵات، زمانی دایک و ناسنامەکەی لەناو ببەن. پاشان ئەو ڕوونی دەکاتەوە کە نەورەسی داکۆکیکار لە سەربەخۆیی کوردان نەبوو، بەڵام هەر ئەم خاڵەش بە مانای ئەوە نییە کە ئەو نوێنەری هەموو کوردان بووبێت. لەم بەشەدا، نموونەی نەتەوەکانی وەک یۆنانی، ئالبانی، بولگاری، سڕبی، عەرەب و ئەرمەنی دەهێنرێتەوە کە گەیشتنە دەوڵەت، لە کاتێکدا کوردان بێ دەوڵەت ماندنەوە.

لە کۆتایی بەندکردندا، وتارەکە جەخت لەسەر ئەم خاڵە دەکاتەوە کە ئەوەی لە مێژوودا فەرامۆش کراوە، تەنها هەڵەیەکی سادە نییە؛ بەڵکو هەندێک جار چاره‌نووسی نەتەوەیەک دەگۆڕێت. نەورەسی، بە هەموو ئاڵۆزییە فەرهەنگی، ئایینی و دونیاییەکانیەوە، دەتوانێت ئاوێنەیەک بێت بۆ دیدەنی زۆربەی کەسایەتییە دیارەکانی بزووتنەوەی کوردی و چالاکییە فەرهەنگی و سیاسییەکانی. لە ڕوانگەی نووسەرەوە، لە پشتی شکست و کارەساتە یەکبەدوایەکەکانی کورددا تەنها دوژمنانی بەهێز ڕانەوەستابوون، بەڵکو هۆگربوون بە هەستوسۆز، ڕاکردن لە پێداویستییە مێژووییەکان و سەیرکردنی هەر هەڵەیەک وەک «سووکایەتی»ش بەشدار بوو. بەپێچەوانەوە، لەو کۆمەڵگەیانەی لە ڕووی فەرهەنگییەوە بەرەو پێش دەچن، هەڵەکان بەهای پەروەردەیی پەیدا دەکەن. لە کۆتاییدا، وتارەکە پێشنیار دەکات کە نەورەسی وەک مرۆڤێک ببەین؛ مرۆڤێک کە تێگەیشتن لێی دەتوانێت نیشانمان بدات چی ڕاست بوو و چ جۆرە ژیانێک بۆ ئێمە، لە ئاستی نەتەوەییدا، هێشتا لەبەردەستدایە.

نووسەر: ئیبراهیم مەحمود، لەدایکبووی ۱۹۵۶ لە خربەت عەنز لە نزیک قامیشلۆی سوریا، توێژەر، نووسەر و بیرمەندی کوردە. ئەو لە ساڵی ۱۹۸۱ لە زانکۆی دیمەشق لە بەشی فەلسەفە دەرچووە و زیاتر لە ۳۰ ساڵ لە قامیشلۆ وانەی وتۆتەوە. لە ساڵی ۲۰۰۲ەوە بە جددی سەرنجی خستۆتە سەر توێژینەوە و نووسین و تا ئێستا زیاتر لە ۳۰۰ پەڕتووکی لە بوارەکانی ئەدەبیات، فەلسەفە و ڕەخنەدا نووسیوە. ئەو هەروەها بەرهەمی لە کوردی و فەرەنسییەوە وەرگێڕاوە و لە ساڵی ۲۰۱۳ەوە وەک توێژەر و مامۆستا لەگەڵ زانکۆی دهۆک لە هەرێمی کوردستانی عێراق هاوکاری دەکات.

سەرچاوە: ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی