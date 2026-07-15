نەوەی نوێ کۆبوونەوەی پارتەکانی هەرێمی بایکۆت کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جووڵانەوەی نەوەی نوێ بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەیەندراوێک ئاشکرای کرد کە بایکۆتی کۆبوونەوەی هەفتەی داهاتووی پارتە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان دەکات، کە بڕیارە بە پێشنیاری سەلاحەدین بەهادین لە ئاستێکی باڵا و بە ئامادەبوونی سەرجەم پارتەکان بەڕێوە بچێت.

لە ڕاگەیەندراوی ئەم جووڵانەوەیەدا هاتووە: «بەمەش ڕادەگەیەنین کە هیچ کۆبوونەوەیەک لە ئارادا نییە و ئێمە وەک جووڵانەوەی نەوەی نوێ لەگەڵ هیچ لایەنێکدا کۆ نابێتەوە و گفتوگۆ ناکەین، مەگەر ئەوەی لە پۆستە باڵاکانی هەرێمی کوردستان بکشێنەوە.»

هێمداد شاهین، وتەبێژی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، ئەم هەڵوێستەی ڕاگەیاندووە.