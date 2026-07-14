ئامانجی هەرێمی کوردستان لە گەشەپێدانی پەیوەندی لەگەڵ قەتەر و ئیمارات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ساڵانی ڕابردوودا، زیادبوونی هاتوچۆ دیپلۆماسییەکانی سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان بۆ وڵاتانی عەرەبیی دەوروبەری کەنداوی عەرەبی، بەتایبەت ئیمارات و قەتەر، بووەتە یەکێک لە نیشانە گرنگەکانی گۆڕینی ئاراستەی سیاسەتی دەرەوەی هەولێر. سەردانە بەردەوامەکانی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسروور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێم بۆ ئەبوو زەبی و دەوحە، ئەگەرچی لە بەیاننامە فەرمییەکاندا زیاتر بە تەوەرەکانی وەک گەشەپێدانی پەیوەندییە دوولایەنەکان، ڕاکێشانی وەبەرهێنان و هاوکاریی ئابووری لێکدەدرێنەوە، بەڵام شیکەرەوان و ناوەندە توێژینەوەکانی ناوچەکە ئەم ڕەوتە وەک بەشێک لە داڕشتنەوەی ستراتیژیی سیاسەتی دەرەوەی هەرێم دەبینن. بەپێی ئەم شیکارییانە، هەولێر هەوڵ دەدات هاوتەریب لەگەڵ کەمکردنەوەی پشتبەستنی ئابووریی خۆی بە بەغدا، هاوبەشی نوێ لە بوارەکانی وەبەرهێنان، وزە و ئاسایشدا بدۆزێتەوە و پێگەی خۆی وەک ئەکتەرێکی سەقامگیری ناوچەیی لە هاوکێشەکانی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەهێزتر بکات.

گرنگترین زانیاریی بەردەست دەربارەی ژمارەی سەردانەکانی سەرکردەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئیمارات لە ڕاپۆرتێکی پەیمانگەی وڵاتانی عەرەبیی کەنداو لە واشنتن (AGSI) بڵاوکراوەتەوە. ئەم ناوەندی بیرکردنەوەیە لە ڕاپۆرتێکدا لەژێر ناوی «پەیوەندییە ڕوو لە گەشەکانی کورد و ئیمارات» لە تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣دا ڕایگەیاند کە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و ئەبوو زەبی لە ساڵانی ڕابردوودا بە شێوازێکی بەرچاو فراوانتر بوونەتەوە. بەگوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، نێچیرڤان بارزانی لە ساڵی ٢٠١٩وە تا تشرینی دووەمی ٢٠٢٣ لانی کەم چوار سەردانی فەرمی بۆ ئیمارات ئەنجامداوە. مەسروور بارزانیش لە هەمان ماوەدا پێنج جار سەردانی ئیماراتی کردووە کە چوار سەردانی تەنها لە نێوان ساڵانی ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣دا بووە. ئەم پەیمانگەیە لە شیکارییەکەیدا جەختی کردەوە کە کۆی سەردانە فەرمییەکانی نێچیرڤان و مەسروور بارزانی بۆ ئیمارات لەم ماوەیەدا تەنانەت لە ژمارەی سەردانە فەرمییەکانیان بۆ بەغداش زیاتر بووە؛ ئەمەش لە ڕوانگەی ئەم دامەزراوەیەوە نیشاندەری گرنگیی ڕۆژ لەدوای ڕۆژی ئەبوو زەبییە لە هاوکێشە سیاسی و ئابوورییەکانی هەرێمی کوردستاندا.

ئەم ڕەوتە دوای بڵاوبوونەوەی ڕاپۆرتی ئەم پەیمانگەیەش بەردەوام بوو. مەسروور بارزانی لە شوباتی ٢٠٢٦دا لە کاتی بەشداریکردنی لە لوتکەی جیهانیی حکومەتەکان لە ئیمارات، لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید، سەرۆکی ئیمارات کۆبووەوە و گفتوگۆیان لەسەر هاوکارییە ئابوورییەکان، وەبەرهێنان و پێشهاتەکانی ناوچەکە کرد. نێچیرڤان بارزانیش لە نیسانی ٢٠٢٦دا لە سەردانێکی فەرمیدا بۆ ئەبوو زەبی لەگەڵ سەرۆکی ئیمارات کۆبووەوە و بابەتەکانی وەک پەیوەندییە دوولایەنەکان، ئاسایشی ناوچەکە و گەشەپێدانی هاوکارییە ئابوورییەکانی تاوتوێ کرد. لەسەر ئەم بنەمایە، دەردەکەوێت تا ناوەڕاستی ساڵی ٢٠٢٦، نێچیرڤان بارزانی لانی کەم پێنج سەردانی فەرمی و مەسروور بارزانی لانی کەم شەش سەردانی فەرمییان بۆ ئیمارات ئەنجامداوە. ئەم ئامارە تەنها سەردانە فەرمییە ڕاگەیەندراوەکان دەگرێتەوە و دیدارە نافەرمییەکان یان کۆبوونەوەکانی پەراوێزی کۆڕبەندە نێودەوڵەتییەکان لەخۆ ناگرێت.

بە بەراورد لەگەڵ ئیمارات، پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و قەتەر لە ڕووی ژمارەی سەردانە فەرمییەکانەوە کەمتر بووە و تا ئێستا هیچ ناوەندێکی توێژینەوە یان بیرکردنەوە ئامارێکی گشتگیری دەربارەی ژمارەی سەردانەکانی سەرکردەکانی هەرێم بۆ دەوحە بڵاونەکردووەتەوە. بەپێی ئەو زانیارییانەی لەبارەی سەردانە فەرمییەکانەوە بڵاوکراونەتەوە، نێچیرڤان بارزانی نزیکەی دوو بۆ سێ جار و مەسروور بارزانی نزیکەی دوو جار سەردانی قەتەریان کردووە. جگە لەوەش، هەردوو بەرپرسەکە لە کۆبوونەوە نێودەوڵەتییە جیاوازەکاندا لەگەڵ بەرپرسانی قەتەری کۆبوونەتەوە. ڕۆژنامەی "قەتەر تریبون"یش ئەمڕۆ ڕایگەیاند کە نێچیرڤان بارزانی دوێنێ بە ڕێکەوتی ١٣ی حوزەیرانی ٢٠٢٦ سەردانی قەتەری کردووە و لەگەڵ چەند بەرپرسێکی ئەو وڵاتەدا کۆبووەتەوە. ئەگەرچی ژمارەی سەردانەکان بۆ قەتەر بەراورد ناکرێت بە ئیمارات، بەڵام لە ساڵی ٢٠٢٢ بەدواوە گرنگیی دەوحە لە سیاسەتی دەرەوەی هەرێمدا ڕووی لە زیادبوون کردووە؛ بەتایبەت لە بوارەکانی وزە، وەبەرهێنان و ڕۆڵی سیاسیی قەتەر لە پێشهاتەکانی ناوچەکەدا.

یەکێک لە ڕەهەندە کەمتر لێکۆڵراوەکان لە پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکاندا، بەکارهێنانی ڕووداوە وەرزشییە نێودەوڵەتییەکانە، بەتایبەت پێشبڕکێکانی ئۆتۆمبێلێن، وەک ئامرازێک بۆ دیپلۆماسیی گشتی و ناساندنی ناوی کوردستان لە گۆڕەپانی جیهانیدا. ئەم بابەتە بەتایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ تیمی پێشبڕکێی بارزانی (Barzani Racing Team) و هەروەها تیمی پێشبڕکێی کوردستان (Kurdistan Racing Team) بەدی دەکرێت؛ تیمێک کە بە بەشداریکردنی لە پێشبڕکێ نێودەوڵەتییەکاندا هەوڵی دەدا ناو و ئاڵای کوردستان لە بوارێکی ناوسیاسی بەڵام پڕ بینەری جیهانیدا بخاتە ڕوو.

نموونەیەکی گرنگی ئەم بەستەرەی نێوان وەرزش و دیپلۆماسی، سەردانی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسروور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێم بوو بۆ ئیمارات لە کانوونی یەکەمی ٢٠١٩دا. بەپێی ڕاگەیەندراوی فەرمانگەی پەیوەندییە دەرەکییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، ئەم دوو بەرپرسە لە ١ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٩ بە بانگهێشتی فەرمیی شێخ محەمەد بن زاید، جێنشینی ئەو کاتی ئەبوو زەبی، بۆ بەشداریکردن لە ڕێوڕەسمی دابەشکردنی خەڵاتی پێشبڕکێکانی خەڵاتی گەورەی فۆرمولا یەکی ئەبوو زەبی گەشتی ئیماراتیان کرد. لە پەراوێزی ئەم سەردانەدا، ناوبراوان لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید و ژمارەیەک لە سەرکردە و بەرپرسانی ناوچەکە کە لەو چالاکییەدا ئامادە بوون، کۆبوونەوە.

ئەگەرچی ئەم سەردانە لە چوارچێوەیەکی فەرمی بەبۆنەی چالاکییەکی وەرزشییەوە ئەنجامدرا، بەڵام لە هەمان کاتدا ئامادەبوونی تیمێکی سەر بە هەرێمی کوردستان لە پێشبڕکێ نێودەوڵەتییەکانی ئۆتۆمبێلێندا، ڕەهەندێکی هێماین (سیمبولیک)ی زیاتری بەخشییە سەردانەکە. ئەم تیمە کە سەرەتا بە ناوی تیمی پێشبڕکێی بارزانی چالاکیی دەکرد، لە ساڵی ٢٠١١ تا ٢٠١٤ لە پێشبڕکێ جیاوازە جیهانییەکاندا بەشداری کرد و هەوڵی دەدا ڕەنگ و هێما کوردییەکان لەسەر هێڵەکانی پێشبڕکێی جیهانی نیشان بدات. بە گوتەی ئیسحاق توتوملو، شۆفێری ئیسپانی-کوردی ئەم تیمە، بەکارهێنانی ناوی "بارزانی" لەو سەردەمەدا بەهۆی هەستیارییە سیاسییەکانی پەیوەست بە ناوی "کوردستان"ەوە بوو؛ بەڵام ئامانجی سەرەکی، ناساندنی کوردستان بوو لە کایەی وەرزشە جیهانییەکاندا. بەشداریکردنی ئەم تیمە لە پێشبڕکێی ٢٤ کاتژمێریی دوبەی یەکێک بوو لە بەرچاوترین نموونەکان. لە ساڵی ٢٠١٤دا، ئیسحاق توتوملو بە ئۆتۆمبێلێکی جۆری لامبۆرگینی لەم پێشبڕکێیەدا بەشداری کرد و لە جۆری A6-Am پلەی دووەمی بەدەستهێنا. ماڵپەڕی پسپۆڕیی Motorsport.com و هەروەها Racecar Engineering ئەم سەرکەوتنەیان وەک یەکێک لە ئەنجامە گرنگەکانی ئەم تیمە تۆمار کرد.

دوای ساڵی ٢٠١٩، ئەم تیمە بە ناوی تیمی پێشبڕکێی کوردستان بەردەوامی بە چالاکییەکانی خۆی دا و ئامادەبوونی بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بە ناوی هەرێمی کوردستانەوە بەسترایەوە. گرنگیی ئەم ئامادەبوونە بۆ هەرێمی کوردستان لە وەرزش بەدەر بوو. پێشبڕکێکانی ئۆتۆمبێلێن لە کەنداو، بەتایبەت فۆرمولا یەکی ئەبوو زەبی و پێشبڕکێی خۆڕاگریی دوبەی، شوێنی کۆبوونەوەی وەبەرهێنەرە گەورەکان، کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان و نوخبە سیاسی و ئابوورییەکانی ناوچەکەیە. ئامادەبوونی سەرکردەکانی هەرێم لەم جۆرە بۆنانەدا، دەرفەتی دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ تۆڕە ئابوورییەکان و نیشاندانی وێنەیەکی سەقامگیر و ئامادە بۆ هاوکاریی ئابووریی کوردستانی دەڕەخساند.

کەواتە، سەردانەکانی بارزانییەکان بۆ ئیمارات بەبۆنەی پێشبڕکێکانی ئۆتۆمبێلێنەوە دەکرێت وەک بەشێک لە هەمان ڕەوتی فراوانتری نزیکبوونەوەی هەولێر و ئەبوو زەبی سەیر بکرێت؛ ڕەوتێک کە تەنها لە وزە، وەبەرهێنان و ئاسایشدا کورت نابێتەوە، بەڵکو بوارەکانی وەک دیپلۆماسیی گشتی، براندسازیی سیاسی و ناساندنی نێودەوڵەتیی هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە.

یەکێک لە گرنگترین هۆکارەکانی نزیکبوونەوەی زیاتری هەولێر و ئەبوو زەبی، بابەتە ئابوورییەکان و قەیرانی دارایی هەرێمە. ڕاگرتنی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆریی عێراق-تورکیا لە ساڵی ٢٠٢٣دا، فشارێکی توندی لەسەر داهاتەکانی هەولێر دروستکرد و ناکۆکییە داراییەکانی نێوان هەرێم و حکومەتی ناوەندیی عێراقی توندتر کردەوە. لە بارودۆخێکی وەهادا، ئیمارات وەک یەکێک لە ناوەندە سەرەکییەکانی سەرمایە، بازرگانی و خزمەتگوزارییە داراییەکانی ناوچەکە، گرنگییەکی زیاتری بۆ هەرێم پەیدا کرد. بە بڕوای شیکەرەوانی پەیمانگەی AGSI، هەولێر هەوڵ دەدات بە ڕاکێشانی سەرمایەی ئیماراتی لە بوارەکانی وەک ژێرخان، گەشتوگوزار، خانوبەرە، بانکداری و وزەدا، پشتبەستنی خۆی بە داهاتی نەوت و بودجەی بەغدا کەم بکاتەوە.

هۆکارێکی تری گرنگ، بوونی کۆمپانیا ئیماراتییەکانە لە کەرتی وزەی هەرێمدا. کۆمپانیاکانی دانا گاز (Dana Gas) و کریسنت پێترۆلیۆم (Crescent Petroleum) ساڵانێکی زۆرە لە پڕۆژە گرنگەکانی گازی هەرێمدا، لەوانە کێڵگەی گازی کۆرمۆر و پڕۆژەی چەمچەماڵ، کار دەکەن. ئەم پڕۆژانە بە گەورەترین وەبەرهێنانی وزە لە عێراقدا دادەنرێن و پاراستنیان پێویستی بە هەماهەنگی سیاسی و ئاسایشی نێوان هەولێر و ئەبوو زەبی هەیە. لە ڕوانگەی شیکەرەوانەوە، ئەم ئامادەبوونە ئابوورییە وایکردووە پەیوەندییەکانی هەردوولا تەنها لە چوارچێوەی پەیوەندییە سیاسییەکاندا نەمێننەوە، بەڵکو ببنە پەیوەندییەکی ستراتیژی لە کەرتی وزەدا.

بابەتی ئاسایشیش لە گەشەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێم و ئیماراتدا ڕۆڵێکی گرنگی بینیوە. هەردوولا نیگەرانیی هاوبەشیان هەیە لەسەر هەڕەشە ئەمنییەکانی ناوچەکە، هێرشە درۆنییەکان (فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان)، چالاکیی گروپە چەکدارەکان و پاراستنی ژێرخانەکانی وزە. دوای هێرشە یەک لەدوای یەکەکانی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر و هەروەها هێرشە درۆنییەکەی سەر ئەبوو زەبی لە ساڵی ٢٠٢٢دا، ئاسایشی وزە و پاراستنی دامەزراوە هەستیارەکان بووە یەکێک لە بابەتە جێگیرەکانی گفتوگۆی نێوان بەرپرسانی هەردوولا. بە بڕوای هەندێک لە شیکەرەوان، نزیکبوونەوەی سیاسیی هەولێر و ئەبوو زەبی تەنها ئەنجامی پێداویستی ئابووری نییە، بەڵکو بەشێکە لە هەوڵی هەردوولا بۆ دروستکردنی هاوکارییەکی ئەمنی لە ژینگەی پڕ لە گرژیی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

یەکێک لە تایبەتمەندییە بەرچاوەکانی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیمارات، ئاستی بەرزی پەیوەندییە لە نێوان سەرکردەکانی هەردوولادا. دیدارە بەردەوامەکانی نێچیرڤان و مەسروور بارزانی لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید، سەرۆکی ئیمارات، لە ڕوانگەی پەیمانگەی AGSI نیشان دەدات کە پەیوەندییەکانی هەردوولا لە ئاستی ئاسایی نێوان حکومەتێکی ناوەندی و هەرێمێک لایداوە و تێپەڕیوە. ئەم پەیوەندییە ڕاستەوخۆیە دەرفەت بە سەرکردەکانی هەرێم دەدات کە بەبێ نێوەندگیریی فەرمی، لەسەر پرسە ئابوورییەکان، ئەمنییەکان و ناوچەیییەکان لەگەڵ یەکێک لە گرنگترین ئەکتەرەکانی کەنداوی عەرەبیدا گفتوگۆ بکەن.

پەیوەندییەکانی هەولێر و دەوحە ئەگەرچی لە ڕووی ژمارەی سەردانەکانەوە سنووردارترە، بەڵام گرنگییەکەی لە زیادبووندایە. گرنگترین بواری هاوکاری نێوان هەردوولا، کەرتی وزەیە. قەتەر یەکێکە لە گەورەترین بەرهەمهێنەرانی گازی سروشتیی شل لە جیهاندا و یەکێکە لە ئەکتەرە هەرە گرنگەکانی پیشەسازیی وزەی جیهانی. لە لایەکی ترەوە، هەرێمی کوردستان خاوەنی یەدەگێکی بەرچاوی گازی سروشتییە کە بەشێکی زۆری هێشتا گەشەی پێ نەدراوە. بەم هۆیەشەوە، زۆرێک لە شیکەرەوان پێیان وایە هاوکاریی نێوان قەتەر و هەرێم دەتوانێت لە داهاتوودا لە بواری گەشەپێدانی کێڵگە گازییەکان، ژێرخانی وزە و هەناردەکردنی گازدا فراوانتر بێت.

هۆکارێکی تر، هەوڵەکانی هەولێرە بۆ فرەچەشنکردنی پەیوەندییە دەرەکییەکانی. هەرێمی کوردستان نایەوێت تەنها بەستراو بێت بە یەک وڵاتی کەنداوەوە؛ بۆیە پاراستنی پەیوەندییە هاوکاتەکان لەگەڵ ئیمارات و قەتەردا ئەم دەرفەتەی پێدەدات کە سوود لە سەرچاوە جیاوازەکانی سەرمایە، پاڵپشتی سیاسی و پەیوەندییە ناوچەییەکان وەربگرێت.

ڕۆڵی نێوەندگیرانەی قەتەریش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بۆ هەولێر گرنگیی هەیە. دەوحە لە ساڵانی ڕابردوودا لە دۆسیە جیاوازەکانی ناوچەکەدا، لە ئەفغانستانەوە تا فەلەستین و پەیوەندیی نێوان ئەکتەرە ناوچەییەکان، ڕۆڵی نێوەندگیری بینیوە. هەبوونی کەناڵێکی پەیوەندیی نزیک لەگەڵ قەتەردا دەکرێت بۆ هەرێم لە کاتی گفتوگۆ و مامەڵەکردنی لەگەڵ بەغدا، سووریا، ئێران، تورکیا و ئەمریکادا گرنگیی خۆی هەبێت.

شیکاریی سەرچاوە توێژینەوەیی و میدیاییەکان نیشان دەدات کە چەند هۆکارێک لە یەک کاتدا بوونەتە هۆی زیادبوونی سەرنجی هەولێر بۆ سەر وڵاتانی کەنداو:

١. قەیرانی هەناردەکردنی نەوت و کێشە داراییەکانی هەرێم، پێویستیی بە سەرچاوەی نوێی سەرمایە و دابینکردنی دارایی دروستکردووە.

٢. ناکۆکییە بەردەوامەکانی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر بودجە و بەڕێوەبردنی سەرچاوە سروشتییەکان، هەرێمی بەرەو دۆزینەوەی هاوبەشی ئابووریی دەرەکی پاڵپێوە ناوە.

٣. گەشەپێدانی پیشەسازیی گاز، زیادبوونی گرنگیی جیۆپۆلەتیکی هەرێم بەهۆی پێشهاتەکانی سووریاوە، کەمبوونەوەی ئاڵۆزیی نێوان وڵاتانی ئەنجومەنی هاوکاری کەنداو دوای کۆتاییهاتنی قەیرانی قەتەر، و دڵەڕاوکێ سەبارەت بە پاشەکشە و ئایندەی ئامادەبوونی ئەمریکا لە ناوچەکەدا، لە هۆکارە گرنگەکانی ترن کە بوونەتە هۆی ئەوەی هەولێر پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی عەرەبیی کەنداو بەهێزتر بکات.

کەواتە، زیادبوونی سەردانەکانی نێچیرڤان و مەسروور بارزانی بۆ ئیمارات و قەتەر ناتوانرێت تەنها وەک بەشێک لە دیپلۆماسییەکی تەشریفاتی (پڕۆتۆکۆلی) سەیر بکرێت. ئەم ڕەوتە نیشاندەری گۆڕانکارییە لە ڕێبازی دەرەکیی هەرێمی کوردستاندا؛ ڕێبازێک کە هەوڵ دەدات هاوسەنگییەکی نوێ لە نێوان ئابووری، ئاسایش و سیاسەتی ناوچەییدا دروست بکات. لەم چوارچێوەیەدا، میرنشینە یەکگرتووە عەرەبییەکان بووەتە گرنگترین هاوبەشی هەرێمی کوردستان لە ناوچەی کەنداودا؛ بابەتێک کە هەم لە ژمارەی سەردانەکانی سەرکردەکانی هەرێم و هەم لە قەبارەی وەبەرهێنانە ئابوورییەکان و وزەی نێوان هەردوولادا بە ڕوونی دیارە. قەتەریش ئەگەرچی لە ڕووی ژمارەی سەردانەکانەوە لە ئاستێکی نزمتردایە، بەڵام وەک هاوبەشێکی تەواوکار، بەتایبەت لە بوارەکانی گاز، وەبەرهێنان و دیپلۆماسیی ناوچەییدا، گرنگییەکی زیاتری پەیدا کردووە.

بە گشتی و لەسەر بنەمای شیکاریی ناوەندە فیکرییەکانی ناوچەکە، دیپلۆماسیی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە وڵاتانی کەنداو، بەشێکە لە هەوڵە بەرفراوانەکانی هەولێر بۆ کەمکردنەوەی مەترسییە ئابوورییەکان، زیادکردنی سەربەخۆیی سیاسی و چەسپاندنی پێگەی خۆی وەک ئەکتەرێکی ناوچەیی لە عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

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