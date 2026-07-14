باخچەکانی عەفرین بووژانەوە؛ دانیشتووان دوای ٩ ساڵ دووبارە زەوییەکانی خۆیان چاندەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی هەواڵی هاوار، بڵاوی کردەوە عەفرین بەهۆی هەبوونی خاکێکی بەپیت و توانایەکی بەرزی کشتوکاڵییەوە، لە مێژەوە یەکێک بووە لە ناوچە ناسراوەکان بۆ بەرهەمهێنانی جۆرە جیاوازەکانی میوە و سەوزە، و کشتوکاڵیش بە یەکێک لە گرنگترین کۆڵەکە ئابوورییەکانی خەڵکی ئەم ناوچەیە دادەنرێت.

لەگەڵ ئەوەشدا، لە ٩ ساڵی ڕابردوودا، بەهۆی بارودۆخی سەرچاوەگرتوو لە داگیرکاری و ئەو ڕێگرییانەی لەبەردەم چالاکییە کشتوکاڵییەکاندا دروستکران، ئەم کەرتە ڕووبەڕووی زیانێکی زۆر بووەوە. بەڵام ئەمساڵ، سەرەڕای کەمیی ئاسانکاری و پاڵپشتییەکان، جووتیاران و دانیشتووانی عەفرین جارێکی دیکە زەوییەکانی خۆیان چاندووەتەوە.

بارانبارینی گونجاو لەمساڵدا ڕۆڵێکی گرنگی لە باشترکردنی دۆخی کشتوکاڵیدا بینیوە. زیادبوونی ڕێژەی بارانبارین بووەتە هۆی بەهێزبوونی شێی خاکەکە و ڕەخساندنی بارودۆخێکی گونجاوتر بۆ گەشەکردنی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان.

لە گوندەکانی عەفریندا، ئێستا نزیکەی هەموو خێزانێک لە باخچەی ماڵەکەی خۆیدا جۆرە جیاوازەکانی سەوزە دەچێنێت. ئەم بەرهەمانە بۆ بەکاربردنی ڕۆژانەی خێزانەکان بەکاردەهێنرێن و بەشێکیشیان بۆ وەرزی زستان هەڵدەگیرێن. هەروەها، ئەو بەشەی کە لە پێداویستی خۆیان زیاترە پێشکەشی دراوسێیەکانیانی دەکەن یاخود لە بازاڕ و فرۆشگا خۆجێییەکاندا دەیفرۆشن، ئەمەش یارمەتیدەرە لە دابینکردنی بەشێک لە داهاتی خێزانەکان.

لەو بەرهەمانەی کە لە باخچەی گوندەکانی عەفریندا دەچێنرێن، دەکرێت ئاماژە بە تەماتە، خەیار، کاڵەک، شووتی، بیبەری دۆڵمە، باینجان، بیبەری تیژ و بامیە بکرێت.

دانیشتووانی عەفرین دەڵێن دوای ٩ ساڵ، بۆ یەکەمجارە ئەم دەرفەتەیان بۆ ڕەخساوە کە بە شێوەیەکی بەرفراوان کار لەسەر زەوییەکانیان بکەن و بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیان، بەشێکی گرنگ لە پێداویستییە خۆراکییەکانی خێزانەکانیان دابین بکەن.