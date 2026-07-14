١٤ تەمووز ٢٠٢٦ - ٠٩:٢٣

باخچەکانی عەفرین بووژانەوە؛ دانیشتووان دوای ٩ ساڵ دووبارە زەوییەکانی خۆیان چاندەوە

باخچەکانی عەفرین بووژانەوە؛ دانیشتووان دوای ٩ ساڵ دووبارە زەوییەکانی خۆیان چاندەوە

دانیشتووانی گوندەکانی عەفرین لە کوردستانی سووریا، لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی تێچووی ژیان و کەمبوونەوەی توانای کڕین، بە چاندنی جۆرە جیاوازەکانی سەوزە لە باخچەی ماڵەکانیاندا، بەشێک لە پێداویستییە خۆراکییەکانی خێزانەکانیان دابین دەکەن؛ ئەم هەنگاوە دوای ٩ ساڵ لە سستبوونی کەرتی کشتوکاڵ، وەک نیشانەیەک بۆ زیندووبوونەوەی چالاکییە کشتوکاڵییەکان لەم ناوچەیەدا دادەنرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاژانسی هەواڵی هاوار، بڵاوی کردەوە عەفرین بەهۆی هەبوونی خاکێکی بەپیت و توانایەکی بەرزی کشتوکاڵییەوە، لە مێژەوە یەکێک بووە لە ناوچە ناسراوەکان بۆ بەرهەمهێنانی جۆرە جیاوازەکانی میوە و سەوزە، و کشتوکاڵیش بە یەکێک لە گرنگترین کۆڵەکە ئابوورییەکانی خەڵکی ئەم ناوچەیە دادەنرێت.

لەگەڵ ئەوەشدا، لە ٩ ساڵی ڕابردوودا، بەهۆی بارودۆخی سەرچاوەگرتوو لە داگیرکاری و ئەو ڕێگرییانەی لەبەردەم چالاکییە کشتوکاڵییەکاندا دروستکران، ئەم کەرتە ڕووبەڕووی زیانێکی زۆر بووەوە. بەڵام ئەمساڵ، سەرەڕای کەمیی ئاسانکاری و پاڵپشتییەکان، جووتیاران و دانیشتووانی عەفرین جارێکی دیکە زەوییەکانی خۆیان چاندووەتەوە.

باخچەکانی عەفرین بووژانەوە؛ دانیشتووان دوای ٩ ساڵ دووبارە زەوییەکانی خۆیان چاندەوە

بارانبارینی گونجاو لەمساڵدا ڕۆڵێکی گرنگی لە باشترکردنی دۆخی کشتوکاڵیدا بینیوە. زیادبوونی ڕێژەی بارانبارین بووەتە هۆی بەهێزبوونی شێی خاکەکە و ڕەخساندنی بارودۆخێکی گونجاوتر بۆ گەشەکردنی بەرهەمە کشتوکاڵییەکان.

لە گوندەکانی عەفریندا، ئێستا نزیکەی هەموو خێزانێک لە باخچەی ماڵەکەی خۆیدا جۆرە جیاوازەکانی سەوزە دەچێنێت. ئەم بەرهەمانە بۆ بەکاربردنی ڕۆژانەی خێزانەکان بەکاردەهێنرێن و بەشێکیشیان بۆ وەرزی زستان هەڵدەگیرێن. هەروەها، ئەو بەشەی کە لە پێداویستی خۆیان زیاترە پێشکەشی دراوسێیەکانیانی دەکەن یاخود لە بازاڕ و فرۆشگا خۆجێییەکاندا دەیفرۆشن، ئەمەش یارمەتیدەرە لە دابینکردنی بەشێک لە داهاتی خێزانەکان.

باخچەکانی عەفرین بووژانەوە؛ دانیشتووان دوای ٩ ساڵ دووبارە زەوییەکانی خۆیان چاندەوە

لەو بەرهەمانەی کە لە باخچەی گوندەکانی عەفریندا دەچێنرێن، دەکرێت ئاماژە بە تەماتە، خەیار، کاڵەک، شووتی، بیبەری دۆڵمە، باینجان، بیبەری تیژ و بامیە بکرێت.

دانیشتووانی عەفرین دەڵێن دوای ٩ ساڵ، بۆ یەکەمجارە ئەم دەرفەتەیان بۆ ڕەخساوە کە بە شێوەیەکی بەرفراوان کار لەسەر زەوییەکانیان بکەن و بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیان، بەشێکی گرنگ لە پێداویستییە خۆراکییەکانی خێزانەکانیان دابین بکەن.

باخچەکانی عەفرین بووژانەوە؛ دانیشتووان دوای ٩ ساڵ دووبارە زەوییەکانی خۆیان چاندەوە

News ID 227560

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